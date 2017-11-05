Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы
5 ноября 2017 11:12
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Власти Саудовской Аравии утвердили план выдачи туристических виз, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на арабские СМИ.
Первое время визы будут выдаваться только туристам, путешествующим в составе группы. Получить ее можно только через авторизованных туроператоров.
В настоящее время попасть в Саудовскую Аравию очень сложно и для этого нужен серьезный повод. Приехать в королевство могут правоверные мусульмане и только в связи с посещениями святынь в Мекке и Медина в период хаджа или совершение малого паломничества «умри».
Кроме того, въезд в государство открыт для бизнесменов и иностранцы, приехавших в гости к члену семьи. Женщины до 30 лет не должны путешествовать без сопровождения мужа или брата, не пустят в страну и незарегистрированную пару.
Саудовскую Аравию ежегодно посещают 200 тыс. иностранцев, не считая паломников, пишут "Известия".
Ранее портал iz.ru сообщал, что Саудовская Аравия инвестирует $1 млрд в космический туризм.
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