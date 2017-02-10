Самарские путешественники в среднем берут с собой 15 кг багажа
10 февраля 2017 12:45
67
Служба наземного обслуживания аэропорта Курумоч за минувший год обработала 1 173 120 мест багажа общим весом 16 556 019 кг. Улетающие пассажиры сдали в багаж 587 113 чемоданов и сумок, которые весили 8 285 321 кг. При этом, согласно статистике, в среднем самарцы берут с собой в путешествия по 15 кг вещей.
По словам представителей аэропорта, больше всего багажа берут пассажиры, которые путешествуют в Бангкок. На постсоветском пространстве лидируют Душанбе и ОШ, на внутрироссийский рейсах – Москва и Сочи. Конечно, больше всего багажа сотрудники обрабатывают в разгар отпускного сезона в июле, меньше всего – в феврале, пишет 63.ру.
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