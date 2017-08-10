Самарская область вошла в Национальную программу развития детского туризма «Моя Россия»

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До конца 2017 года 500 школьников из различных регионов России совершат познавательное путешествие в Самарскую область. Увидеть все самое интересное, что есть в регионе – познакомиться с Самарой, Тольятти, Сызранью и продолжить маршрут в Пензенской области юные россияне смогут в рамках реализуемой Министерством культуры Российской Федерации национальной программы.За 4 года реализации «Моя Россия» объединила более 20 регионов. В 2017 году Самарская область (а также Пензенская область, по которой пройдет часть маршрута) вошла в Национальную программу «Моя Россия» с культурно-познавательным маршрутом «Великий Волжский путь». Это не случайно, так как в Самарском регионе уделяется особое внимание развитию маршрутов для школьников из других регионов России. Для самарской туристической отрасли детский туризм является приоритетным направлением. В декабре 2016 года был создан турпродукт, превративший уроки в увлекательное путешествие за новыми впечатлениями и знаниями на самом безопасном и комфортном виде транспорта – железнодорожном дневном экспрессе. Так, проект «Вагон знаний» объединил 3 региона и позволил 4 тысячам детей познакомиться с достопримечательностями, культурно-историческим потенциалом и этно-национальным разнообразием регионов ПФО. Успешная реализация данного проекта стала основой для участия Самарской области в Национальной программе «Моя Россия».Маршрут «Великий Волжский путь» проходит через основные города и объекты на реке Волге: многоликую Самару, автомобильную столицу России - Тольятти, уникальный Национальный парк «Самарская Лука», купеческую Сызрань, столицу Пензенской области – литературную Пензу и завершается в поэтичном Государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы». Программа культурно-познавательного тура весьма насыщена и рассчитана на 3 дня и 2 ночи. Площадками для интерактивных уроков станут такие объекты, как: Бункер Сталина, где ребята окунутся в атмосферу военного времени, музей «Самара Космическая» - здесь юные туристы раскроют тайны Космоса, Мотомир Вячеслава Шеянова, где школьники смогут ознакомиться с легендами мотостроения первой половины 20 века и даже покататься на экспонатах, Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова, где в одном месте можно увидеть уникальную технику в натуральную величину, и, конечно же, Тарханы – здесь школьники смогут покружить в ритме вальса на настоящем балу. Изюминкой станет образовательно-развлекательный интерактив, позаимствованный из проекта «Вагон знаний» на базе комфортного Дневного экспресса «Пенза-Самара».«Моя Россия» - на данный момент, лучший из инструментов туристического маркетинга в стране. Предыдущие годы реализации программы, инициируемой Министерством культуры РФ, тому пример: сотни отзывов и настоящих эмоций, отраженные в фотоотчетах и подкупающие своей искренностью, сделали для продвижения российских регионов больше, чем множество туристических мероприятий. Поэтому для Самарской области участие в национальной программе - это и великолепная возможность, и серьезный вызов. Традиционно, регионы показывают действительно самое лучшее, задавая высокую планку не только в плане демонстрации объектов показа, но и на уровне сервиса. Юные туристы должны узнать, что путешествия по России, помимо ярких впечатлений, – это еще и хороший безопасный транспорт, комфортные уютные отели, вкусная еда, высокий уровень обслуживания.Осталось 2 месяца до старта «Великого Волжского пути». Идет активная подготовка к встрече с самым требовательным и важным туристом – школьником. Экскурсоводы отбирают самые интересные объекты, факты, легенды о Самарской области, творческие коллективы проводят заключительные репетиции, а рестораны вносят последние штрихи в питательное и вкусное меню, сообщает сайт облправительства.