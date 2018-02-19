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Самарская область попала в топ-30 регионов туризма в России в 2017 году.По данным ТурСтат, Краснодарский край с 15,8 миллионов туристов, Подмосковье с 14,1 млн туристов, Крым (5,4 млн), Приморье (более 4 млн), Владимирская область (более 4 млн), Ярославская область (3,6 млн), Татарстан (3,1 млн), Вологодская область (2,9 млн), Тюменская область (2,8 млн) и Свердловская область (более 2,5 млн) вошли в первую десятку самых популярных у туристов российских регионов.Краснодарский край: 15,8 млн туристов (0%)Московская область: 14,1 млн (+13% по сравнению с 2016 г.)Республика Крым: 5,4 млн (-3%)Приморский край: более 4 млн (+20%)Владимирская область: более 4 млнЯрославская область: 3,6 млн (+24%)Республика Татарстан: 3,1 млн (+7%)Вологодская область: 2,85 млн (+2%)Тюменская область: 2,8 млн (+4%)Свердловская область: более 2,5 млнКалужская область: 2,5 млн (+13%)Астраханская область: 2,5 млн (+10%)Челябинская область: 2,5 млн (+13%)Ленинградская область: более 2 млнАлтайский край: 2,1 млн (+5%)Республика Горный Алтай: 2,05 млн (+3%)Республика Башкортостан: 2 млн (+15%)Иркутская область: 1,6 млн (+5%)Ставропольский край: 1,5 млн (+6%)Калининградская область: 1,32 млнКарачаево-Черкесская Республика: 1,2 млн (+20%)Республика Бурятия: более 1 млнКостромская область: 960 тысяч (+4%)Волгоградская область: более 950 тысячРеспублика Карелия: более 800 тысячСамарская область: 800 тысячКрасноярский край: 689 тысяч (+7%)Саратовская область: 680 тысяч (+4%)Тульская область: 650 тысяч (+12%)Воронежская область: более 600 тысяч