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Новости /  Общество /  Туризм  

Самара вошла в лидеры рейтинга городов, популярных для деловых поездок

6 декабря 2017 12:50
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Самара вошла в лидеры рейтинга городов, популярных для деловых поездок Город занял в рейтинге седьмое место.
Город занял в рейтинге седьмое место.

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург возглавили рейтинг крупнейших деловых центров России, составленный на основе бронирований проживания в сервисе OneTwoTrip for Business. Cервисом пользуются юридические лица для организации командировок своих сотрудников, что позволяет ранжировать города по популярности именно для деловых, а не познавательных поездок. Для проведения исследования использовались данные с начала 2017 года. Самара заняла в рейтинге седьмое место.

Чаще всего сотрудники российских компаний отправляются в непродолжительные командировки: в 46% случаев им была забронирована гостиница на одну ночь, еще 23% заказов приходится на бронирования продолжительностью 2-3 ночи, 31% - на 4-7 ночей. Деловые туристы существенно экономнее обычных: 51% командировочных останавливались в гостиницах уровня 3 звезды, а в 42% заказов стоимость их проживания за ночь не превышала 3000 рублей. Для сравнения, физические лица, бронирующие проживание с помощью сервиса OneTwoTrip, выбирают гостиницы уровня 3 звезды в 33% случаев, и только 27% укладываются в 3000 рублей за ночь.

“Семь из десяти участников рейтинга - города-миллионники с развитой экономикой, большим количеством офисов крупных российских и международных компаний, города, имеющие экономические связи как с Москвой, так и с другими региональными центрами. Вторая часть участников - Хабаровск, Краснодар, Калининград - территории, развитию которых в последнее время уделяется повышенное внимание, что также стимулирует спрос на деловые поездки в эти города”, - комментирует директор по развитию сервиса OneTwoTrip for Business Никита Булгаков.


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Комментарии



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