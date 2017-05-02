Самара входит в первую десятку круизного туризма в России
2 мая 2017 11:19
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К началу сезона навигации аналитическое агентство ТурСтат выявило самые популярные направления круизного туризма в России в 2017 году.
Топ-10 городов, популярных для круизного туризма в России, составляют Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Петрозаводск, Самара, Саратов, Волгоград, Астрахань и Ульяновск.
Рейтинг составлен по результатам анализа спроса и предложений круизов в России.
По данным ТурСтат, речной круизный туризм в России вырастет на 20% до 600 тысяч человек в 2017 году. Круизы в России интересуют более ста тысяч человек в месяц по статистике интернет-поисковиков.
Самые популярные круизы из Самары - это круизы в Казань, Саратов и Волгоград, а также в Москву и Санкт-Петербург.
По данным ТурСтат, наибольшей популярностью в России пользуются круизы на выходные продолжительностью три дня и круизы на семь дней. Круиз по России обойдется в среднем от 2,5 до 5 тысяч рублей в день в зависимости от комфорта проживания и питания.
Из Самары туристы часто выбирают круизы круизы по маршрутам "Самара - Казань - Самара" и "Самара - Саратов - Волгоград - Саратов - Самара".
Круизный туризм - это речное или морское путешествие на водном транспорте по замкнутому маршруту с остановками для экскурсий в портовых городах.
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