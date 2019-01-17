Самара приглашает иностранцев на Масленицу

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Каталог «Россия - не только футбол. Масленица 2019» - это гид по Масленичным гуляньям, который знакомит иностранного туриста не только с особенностями празднования «блинной недели» в разных регионах России, но и туристическими возможностями дестинации. В выпуск посвященный Масленице включено 7 городов и 1 туристическая деревня.Самарская масленица описана как большое событие с традиционными народными забавами и гуляниями, которое собирает на площади Куйбышева около 80 тысяч человек.Также, помимо площади, туристам рекомендуют прогуляться по набережной и старому городу, сделать селфи на фоне ракеты, посмотреть бункер Сталина и попробовать легендарное Жигулевское «На дне».Распространяться каталог будет на основных туристических выставках за рубежом, в офисах Visit Russia, культурных центрах России за границей.Каталог представлен в печатной и электронной версиях на английском языке. Электронная версия каталога доступна на сайте: http://eventsinrussia.com/en/maslenitsa/Для дальнейшего удобства в планировании поездки на выбранное масленичное гулянье в каталоге указаны контакты туристско-информационных центров.Издательство: Национальный календарь событий EventsInRussia.com при поддержке НП «НАИТО»