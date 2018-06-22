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Самара - на 6 месте среди городов Чемпионата мира-2018 по числу зрителей матчей на 100 жителей.

22 июня 2018 13:53
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Самара - на 6 месте среди городов Чемпионата мира-2018 по числу зрителей матчей на 100 жителей.
На первом месте оказался Саранск.

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные у зрителей-болельщиков города Чемпионата мира-2018 по футболу по отношению к населению городов.

Рейтинг составлен путем соотношения числа зрителей матчей ЧМ-2018 с 14 по 22 июня 2018 года к числу жителей городов проведения матчей.

По данным ФИФА, матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года в 11 городах России за первую неделю посетили более 1 миллиона зрителей.

По данным Tvil.ru, в первую десятку городов ЧМ-2018 по соотношению числа зрителей матчей к населению городов входят Саранск (26 зрителей на 100 жителей), Сочи (17 / 100), Калининград (13 / 100), Ростов-на-Дону (8 / 100), Волгоград (8 / 100), Нижний Новгород (7 / 100), Казань (7 / 100), Самара (7 / 100), Екатеринбург (4 зрителя на 100 жителей), Санкт-Петербург (4 зрителя на 100 жителей) и Москва (3 зрителя на 100 жителей).

Самара - на 6 - 8 месте (7 зрителей на 100 жителей города).

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