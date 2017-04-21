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Новости /  Общество /  Туризм  

Ростуризм поддержал идею о налоговом вычете для путешествующих по России

21 апреля 2017 09:12
115
Ростуризм поддержал идею о налоговом вычете для путешествующих по России
Ожидается, что нововведение положительно скажется на путешествиях по нашей стране.

Глава Ростуризма Олег Сафонов поддержал инициативу Совета Федерации о введении налоговых вычетов для граждан, приобретающих путёвки в санатории и на курорты страны.

По его мнению, нововведение положительно скажется на путешествиях по нашей стране и будет с радостью использовано туристами.

Сафонов отметил, что ведомство приветствует любые меры, которые помогут увеличению турпотока внутри России, передает Радио Маяк.

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