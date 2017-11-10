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Новости /  Общество /  Туризм  

Россиян ждет безвиз в Латинскую Америку и на Карибы

10 ноября 2017 11:45
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Россиян ждет безвиз в Латинскую Америку и на Карибы Ряд стран региона работают над открытием совместного посольства в РФ.
Ряд стран региона работают над открытием совместного посольства в РФ.

Регион Латинской Америки и Карибского бассейна вскоре станет безвизовой зоной для россиян. Об этом «Известиям» сообщил глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. Параллельно готовится открытие  совместного  посольства  нескольких карибских стран в Москве, рассказал «Известиям» посол России в Гайане и по совместительству в еще ряде государств региона Николай Смирнов. В российском дипведомстве убеждены, что речь идет о развитии весьма перспективного направления, которое многие годы незаслуженно находилось на периферии внешнеполитического  взаимодействия.

Одним из знаковых моментов в отношениях России с Карибами стало открытие в мае этого года посольства Гренады в Москве — первого и пока единственного карибского диппредставительства в нашей стране. Но останавливаться на достигнутом стороны не намерены.

— Карибские страны, как и Россия, стремятся сохранять самостоятельную политику и диверсифицировать свои внешние контакты. Открытие посольства Гренады в Москве уже стало практическим выражением такого подхода, а также свидетельством растущего влияния России в международных делах и признанием ее авторитета в мировой политике. Сейчас же прорабатывается вопрос о том, чтобы сделать объединенное посольство стран региона. И мы будем этому всячески способствовать, — рассказал «Известиям» посол России в Гайане, Барбадосе, Гренаде, Тринидаде и Тобаго, Сент-Винсенте и Гренадинах Николай Смирнов.
Как уточнил в разговоре с «Известиями» директор департамента Латинской Америки МИД РФ Александр Щетинин, речь идет о странах, объединенных в организацию Восточно-карибских государств, под эгидой которой и предполагается создать дипломатическое представительство. Помимо уже располагающей посольством в России Гренады, в эту организацию входят Антигуа и Барбуда, Доминика, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, а также британская заморская территория Монтсеррат.

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