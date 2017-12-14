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Новости /  Общество /  Туризм  

Россия ожидает рост турпотока из Китая на 18% по итогам года

14 декабря 2017 10:10
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Россия ожидает рост турпотока из Китая на 18% по итогам года В прошлом году РФ посетили более 1,2 млн китайцев.
В прошлом году РФ посетили более 1,2 млн китайцев.

Россия по итогам 2017 года примет порядка 900 тыс. «безвизовых» туристов из Китая — на 18% больше, чем в прошлом году, заявила глава туристической ассоциации «Мир без границ» Светлана Пятихатка.
«Мы ожидаем в 2017 году 900 тыс. туристов из Китая. Уходящий год показал, что турбизнес стабилен, устойчив и силен перед лицом даже таких серьезных потрясений, как банкротство крупных авиаперевозчиков вроде «ВИМ-Авиа», — приводит ее слова ТАСС.

Пятихатка отметила, что в скором времени разрешаться и проблемы со случаями предоставления некачественных услуг в сфере приема китайских туристов.
В прошлом году РФ посетили более 1,2 млн китайцев, что на 15% превысило показатель 2015 года.

Ранее портал iz.ru сообщал, что въездной туризм в Россию побил прошлогодний рекорд. За три квартала 2017-го турпоток иностранцев в Россию вырос на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Фото pixabay.com.

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