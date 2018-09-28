Россия и Доминика договорились об отмене туристических виз

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Подписание соглашения состоялось на полях сессии Генассамблеи ООН. Со стороны России подписи поставил глава МИД РФ Сергей Лавров, со стороны Доминики — министр иностранных дел Франсин Барон.Кроме того, соглашение об отмене визовых требований подписано с Палау.Содружество Доминики — государство в Карибском море, расположенное на гористом острове с горячими источниками и тропическими дождевыми лесами. Население страны составляет около 74 тысяч человек.Палау — государство-архипелаг в Микронезии в западной части Тихого океана, состоящее из более чем 500 островов.