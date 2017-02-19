Российские туристы стали чаще посещать Францию

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Российские туристы в первый месяц года получили 12 тысяч виз во Францию, это вдвое больше, чем в январе 2016 года сообщил порталу генеральный консул Франции в России Марк Седий.По словам консула, визы выдаются соискателям за 48 часов, а на многократный французский шенген может рассчитывать обладатель виз не только Франции, но и других стран Евросоюза.Ассоциация туроператоров России в пятницу сообщила, что продажи туров во Францию у туроператоров растут с начала года. Некоторые компании отмечают рост числа бронирований до 35%. Франция стала одним из самых популярных направлений поездок на февральские и мартовские праздники.По данным туркомпаний, рост продаж связан, в первую очередь, со значительным укреплением курса рубля к евро. Кроме того, поток стабилизируется после спада, связанного с терактами в Париже и Ницце, передает Радио Маяк.