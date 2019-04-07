Определена стоимость самых дорогих авиабилетов на майские праздники

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Специалисты онлайн-сервиса проанализировали бронирования авиабилетов на период майских праздников и нашли самые дорогие заказы. Максимальную цену (635 тысяч рублей) заплатили пассажиры за перелет бизнес-классом из Москвы в Канкун и обратно.Вторым по дороговизне оказался маршрут Москва—Горно-Алтайск. За три билета туристы заплатили 604 тысячи рублей. За перелет четырех путешественников из Москвы на остров Самуи и обратно покупатель перечислил 485 тысяч рублей. И эта сумма оказалась третьей в рейтинге самых больших расходов на дорогу в майские праздники.В список самых дорогих перелетов попали и любители одиночных путешествий. Так, 77 тысяч рублей отдала за авиабилеты в Токио и обратно туристка из Москвы. Еще одна москвичка полетит в Гуанчжоу, заплатив 70 тысяч рублей за билет в оба конца.