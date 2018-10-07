Новогодние билеты в Европу экстремально подешевели

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Отмечается, что в период с 20 декабря по 7 января можно отправиться в Испанию на лоукостере, заплатив всего 15 тысяч рублей. За полёты на других авиалиниях нужно будет заплатить 21 500 рублей.Чтобы улететь в Италию на каникулы, нужно 20 тысяч рублей, в Португалию (Лиссабон) — 26 тысяч, в Германию (Берлин) — 11 800 рублей, в Чехию (Прага) — 16 тысяч рублей, а в Финляндию (Хельсинки) — 10 500 рублей.Любителям тепла даже зимой эксперты предлагают посетить морские побережья Европы: чтобы улететь на Кипр потребуется 22 тысячи рублей, для желающих полететь в Черногорию билеты обойдутся в 15 тысяч рублей, а те, кто захочет отправится в Грецию (Афины), должны будут заплатить порядка 21 тысячи рублей за билеты.— Снижение цены на европейские направления прежде всего связано с нестабильным курсом рубля, — отметил коммерческий директор онлайн-сервиса Рауф Расулов.По его мнению, такое снижение цен может стать приятным обстоятельством для тех, кто ещё не решил, где отмечать Новый год.