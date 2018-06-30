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Натали Турс» отменила чартерные программы

30 июня 2018 09:36
157
Натали Турс» отменила чартерные программы
Туроператор объяснил свое решение низкими финансовыми показателями чартеров, на которые сейчас приходится 20–30% от общего числа программ компании.

Туроператор «Натали Турс» уведомила о прекращении своих чартерных рейсов. С 30 июня компания отменяет чартерные программы в Испанию, Италию, Грецию и Турцию, об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Речь идет о чартерах в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. «Натали Турс» объяснила свое решение низкими финансовыми показателями этих программ.

Программы регулярных перевозок будут выполняться в обычном режиме, подчеркивает оператор.

Компания «Панорама Тур», которая является юридическим лицом туроператора «Натали Турс», намерена компенсировать клиентам средства по всем отмененным турам. В АТОР отмечают, что в законодательстве сроки возврата не указаны, но называют допустимым для рассмотрения заявлений туристов срок в 14 календарных дней.

Чартеры составляют на данный момент «порядка 30%, скорее 20%» от общего числа программ «Натали Турс», сообщил РБК президент туроператора Владимир Воробьев. Он отметил, что компания продолжает работу и сотрудничает с более чем 50 отельерами, в этой ситуации они «ведут себя по-разному», отметил Воробьев.
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