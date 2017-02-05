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Михаил Мальцев: «В Ширяево нужно создать инфраструктуру для индивидуального отдыха. Если это понравится жителям Самарского региона, то понравится и туристам».
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Михаил Мальцев: «В Ширяево нужно создать инфраструктуру для индивидуального отдыха. Если это понравится жителям Самарского региона, то понравится и туристам».

5 февраля 2017 12:18
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Михаил Мальцев
 Руководитель департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев прокомментировал открытие маршрута Самара-Ширяево на судне на воздушной подушке.

«С появлением логистики в село Ширяева у нас появляется возможность формировать туристические маршруты. Жители и гости Самарского региона могут самостоятельно приобрести билеты и посетить село, национальный парк, музеи – музей летучей мыши и музей Репина. Могут взять с собой лыжи и отправиться на прогулку в Ширяево и по окрестностям, в Каменную чашу, на гору Попова. Маршрут регулярный, им можно воспользоваться и в будни, и в выходные, а значит, будут организованы групповые экскурсии. Конечно, пока более популярно посещение Ширяева  летом, но с открытием регулярного рейса на воздушной подушке место будет популярно и зимой. Работы впереди много. Нужно создать инфраструктуру для индивидуального отдыха. Группами уже можно приезжать, желательно, согласовать свой приезд с администрацией парка, чтобы к нему все было готово. Если говорить про развитие в целом, учитывая потенциал этого места: и национальный парк, и заповедник, экскурсионные маршруты, экологические тропы, музеи   - эта территория будет активно развиваться. Если это понравится жителям Самарского региона, то понравится и туристам».

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Комментарии



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