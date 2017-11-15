Я нашел ошибку
Главные новости: 
Раздел супружеского имущества в Сызрани закончился арестом автобуса Диван, ковры, посуду «Гжель» и 6 кастрюль пришлось делить через суд.
Раздел супружеского имущества в Сызрани закончился арестом автобуса
В Самаре состоится гарнизонный строевой смотр и захватывающие показательные выступления бойцов спецотряда
В Самаре состоится гарнизонный строевой смотр и захватывающие показательные выступления бойцов спецотряда "Гром"
Ставропольском районе Самарской области задержан житель Оренбурга с марихуаной Молодой человек сам собрал коноплю.
Ставропольском районе Самарской области задержан житель Оренбурга с марихуаной
В Самарской области стартовало общественное голосование акции «Народное признание 2017»
В Самарской области стартовало общественное голосование акции «Народное признание 2017»
Бункер Жукова в Санатории Волга открыт для экскурсий в текущем году Объект находится на территории санатория «Волга».
Бункер Жукова в Санатории Волга открыт для экскурсий в текущем году
Курс доллара впервые с августа превысил 60 руб. Это произошло впервые с 15 августа 2017 года.
Курс доллара впервые с августа превысил 60 руб.
Уполномоченный по правам человека проведет личный прием жителей в Думе Тольятти Предварительная запись осуществляется по 22 ноября.
Уполномоченный по правам человека проведет личный прием жителей в Думе Тольятти
Депутат Михаил Матвеев внес предложение, согласно которому срок полномочий Думы устанавливается в три года.
Срок полномочий депутатов Самарской городской думы продлен до 2020 года
сегодня  Среда, 15 ноября, 09:58
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +4 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/11:
USD 59.62
0.44
EUR 69.68
0.76
Искать
Новости /  Общество /  Туризм  

Бункер Жукова в Санатории Волга открыт для экскурсий в текущем году

15 ноября 2017 09:30
41
Бункер Жукова в Санатории Волга открыт для экскурсий в текущем году Объект находится на территории санатория «Волга».
Объект находится на территории санатория «Волга».

Бункер Жукова в Санатории Волга открыт для экскурсий в текущем году. Об этом заявил в своем твиттере руководитель Департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев.
Объект находится на территории санатория «Волга» и построен в 1941 году для генерального штаба, название народное. До сих пор ходят слухи, что бункер Жукова соединён с остальными подземными убежищами Самары, но этому пока неофициальных подтверждений.

Бункер Сталина и Красноглинский холодильник также в доступе для групповых экскурсий.

Фото: Альберт Дзень.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
15 ноября 2017  09:49
В Самаре состоится гарнизонный строевой смотр и захватывающие показательные выступления бойцов спецотряда
В Самаре состоится гарнизонный строевой смотр и захватывающие показательные выступления бойцов спецотряда "Гром"
Мероприятие пройдет на площади Куйбышева. Социум
1
15 ноября 2017  09:36
В Самарской области стартовало общественное голосование акции «Народное признание 2017»
В Самарской области стартовало общественное голосование акции «Народное признание 2017»
В этом году появились три новые номинации. Социум
31
14 ноября 2017  18:40
Задача Совета старост – поднять авторитет и значимость учебной деятельности.
В Самарской области создан областной совет старост
Задача Совета старост – поднять авторитет и значимость учебной деятельности.  Социум
198
Весь список

Здравоохранение
14 ноября 2017  19:45
Прием детей будет вести главный внештатный детский кардиолог Самарской области Ольга Бухарева и главный внештатный детский ревматолог Самарской области Юлия Бродерзон.
Представители областного кардиодиспансера проведут прием маленьких пациентов в Тольятти
Прием детей будет вести главный внештатный детский кардиолог Самарской области Ольга Бухарева и главный внештатный детский ревматолог Самарской области... Здравоохранение
201
14 ноября 2017  19:37
Показаниями к применению этого метода являются опухоли спинного и головного мозга, инсульты, остеохондрозы и др.
В больнице Середавина проведут показательные операции с применением нейромониторинга «Нейро-ИОМ»
Показаниями к применению этого метода являются опухоли спинного и головного мозга, инсульты, остеохондрозы и др.  Здравоохранение
170
14 ноября 2017  11:05
В Сызрани на станции переливания не хватает донорской крови Это связано с нехваткой доноров и увеличением количества людей, которым необходимо переливание крови.
В Сызрани на станции переливания не хватает донорской крови
Это связано с нехваткой доноров и увеличением количества людей, которым необходимо переливание крови. Здравоохранение
199
Весь список
Новости медицины
8 ноября 2017  22:02
Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
 Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними.  Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
131
17 октября 2017  09:19
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
 Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
393
28 сентября 2017  09:38
Как выбрать велотренажёр?
Как выбрать велотренажёр?
 Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях.  Новости медицины
277
Весь список
Туризм
15 ноября 2017  09:30
Бункер Жукова в Санатории Волга открыт для экскурсий в текущем году Объект находится на территории санатория «Волга».
Бункер Жукова в Санатории Волга открыт для экскурсий в текущем году
Объект находится на территории санатория «Волга». Туризм
41
10 ноября 2017  11:45
Россиян ждет безвиз в Латинскую Америку и на Карибы Ряд стран региона работают над открытием совместного посольства в РФ.
Россиян ждет безвиз в Латинскую Америку и на Карибы
Ряд стран региона работают над открытием совместного посольства в РФ. Туризм
195
8 ноября 2017  09:23
Гонконг стал самым привлекательным для туристов городом в 2017 году Москва не вошла в первую десятку.
Гонконг стал самым привлекательным для туристов городом в 2017 году
Москва не вошла в первую десятку. Туризм
204
Весь список
Образование
14 ноября 2017  21:28
В РПЦ не против инициативы.
Мусульмане из ДУМ России предложили ввести уроки религии с 4-го по 11-й класс
В РПЦ не против инициативы. Образование
217
14 ноября 2017  13:22
Самарский пятиклассник выиграл международную олимпиаду по английскому Он добился максимального результата - 100 баллов из 100 возможных
Самарский пятиклассник выиграл международную олимпиаду по английскому
Он добился максимального результата - 100 баллов из 100 возможных. Образование
199
13 ноября 2017  12:17
Студентом года в Самарской области стал студент СамГУПС Церемонию награждения, которая по традиции состоялась в МТЛ «Арена», открыл врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Студентом года в Самарской области стал студент СамГУПС
Церемонию награждения, которая по традиции состоялась в МТЛ «Арена», открыл врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Образование
238
Весь список

Культура
14 ноября 2017  20:19
Формирование и издание Золотой книги «Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств» имеет весомое общественное значение и затрагивает вопросы престижа Самарской губернии на всероссийском и международном уровнях.
В Самаре состоится презентация лауреатов Золотой книги «Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств»
Формирование и издание Золотой книги «Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств» имеет весомое общественное значение и затрагивает... Культура
189
13 ноября 2017  13:54
Главный Дед Мороз страны посетит Самару дважды Он приедет 6 и 18 декабря.
Главный Дед Мороз страны посетит Самару дважды
Он приедет 6 и 18 декабря. Культура
289
13 ноября 2017  13:17
Концерт «Музыкальные истории. Самара» состоится в областной библиотеке На концерте впервые после реконструкции зазвучит старинный Steinway из особняка Александры Курлиной.
Концерт «Музыкальные истории. Самара» состоится в областной библиотеке
На концерте впервые после реконструкции зазвучит старинный Steinway из особняка Александры Курлиной. Культура
253
Весь список
Мода
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
67
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
157
3 октября 2017  08:55
Платья в стиле ампир
Платья в стиле ампир
 Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
243
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4273
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1570
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8452
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2331
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9213
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2725
Весь список

Фоторепортажи
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1321
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1663
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1557
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1305
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2935
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2755
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится гарнизонный строевой смотр и захватывающие показательные выступления бойцов спецотряда "Гром"
В Самаре в ДК "Заря" пройдет областной татарский праздник урожая «Сембелэ»
В Самарской области прошло профилактическое мероприятие "Сними наушники и капюшон!"
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре под суд пойдет убийца пожилых женщин

467

Срок полномочий депутатов Самарской городской думы продлен до 2020 года

447

Самарский Фонд капитального ремонта заработал на взносах горожан 73 миллиона рублей

146
за неделю

Андрей Соколов: «Парад Памяти, по моему мнению, это грандиозная пошлость и симуляция».

1573

Судебные приставы помогли самарцу попасть в его же квартиру, куда не пускала бывшая жена

1479

На трассе Самара-Бугуруслан Киа Спортаж на встречке столкнулся с КамАЗом, повреждены ещё три автомобиля, водитель погиб

1417
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда