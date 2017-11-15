Бункер Жукова в Санатории Волга открыт для экскурсий в текущем году
15 ноября 2017 09:30
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Бункер Жукова в Санатории Волга открыт для экскурсий в текущем году. Об этом заявил в своем твиттере руководитель Департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев.
Объект находится на территории санатория «Волга» и построен в 1941 году для генерального штаба, название народное. До сих пор ходят слухи, что бункер Жукова соединён с остальными подземными убежищами Самары, но этому пока неофициальных подтверждений.
Бункер Сталина и Красноглинский холодильник также в доступе для групповых экскурсий.
Фото: Альберт Дзень.
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