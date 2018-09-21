В России отмечается рост гастрономического туризма
21 сентября 2018 13:28
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Гастрономический туризм в России расширяет границы. Сегодня, 21 сентября, на Молдо-Российском форуме о текущем состоянии этой отрасли и ее перспективах рассказала руководитель ассоциации культурно-гастрономического туризма России Маргарита Полоник, передает «ФедералПресс».
По словам Полоник, интерес именно к гастрономическому туризму в России заметно вырос в последние годы. Более того, если раньше это была прерогатива представителей бизнес-сообщества, которые ездили в гастрономические туры с целью получения опыта и повышения квалификации, то сегодня это направление привлекает обычных граждан.
При этом аудитория заметно молодеет. Если в 2015 году средний возраст туриста был 47 лет, то уже в 2016 году средний возраст снизился до 38 лет, а в 2017 году в гастрономические туры ездили еще более молодые люди – средний возраст 34 года. Больше всего этот вид туризма интересует женщин: в прошлом году 73 % путешественников – женского пола.
Как отметила Полоник, «молодых и более активных гастрономических путешественников из России становится больше». «Это хороший импульс к развитию отрасли», – заметила эксперт.
Полоник подсказала представителям туротрасли Молдовы, что необходимо сделать, чтобы привлекать российских туристов. Учитывая новый виток развития экономических отношений двух стран, направление как культурного, так и гастрономического туризма в Молдову становится очень перспективным.
Фото pixabay.com
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