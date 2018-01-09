Самара вошла в топ-3 самых недорогих у туристов городов для рождественских поездок
9 января 2018 10:29
115
Рейтинг составлен по результатам анализа броней.
Сервис бронирования отелей Tvil.ru выявил самые недорогие города России, популярные для рождественских путешествих.
Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и апартаментов с 1 по 8 января 2018 года. В рейтинг не попали курортные города.
Брянск, Самара, Чебоксары, Новосибирск, Тюмень, Новокузнецк в Кемеровской области, Волгоград, Тула, Рязань и Люберцы в Московской области вошли в топ-10 городов, популярных для недорогих поездок в рождественские праздничные выходные.
По данным Tvil.ru, в этих городах туристы бронировали отели на период от 1,5 до 3 ночей и тратили на проживание от 1,1 до 2,1 тысяч рублей в сутки.
10 самых недорогих у туристов городов России для путешествий на Рождество:
Брянск, 1050 рублей
Самара, 1300 рублей
Чебоксары, 1450 рублей
Новосибирск, 1500 рублей
Тюмень, 1600 рублей
Новокузнецк (Кемеровская область), 1650 рублей
Волгоград, 1800 рублей
Тула, 2050 рублей
Рязань, 2070 рублей
Люберцы (Московская область), 2100 рублей.
Сервис бронирования отелей Tvil.ru выявил самые недорогие города России, популярные для рождественских путешествих.
Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и апартаментов с 1 по 8 января 2018 года. В рейтинг не попали курортные города.
Брянск, Самара, Чебоксары, Новосибирск, Тюмень, Новокузнецк в Кемеровской области, Волгоград, Тула, Рязань и Люберцы в Московской области вошли в топ-10 городов, популярных для недорогих поездок в рождественские праздничные выходные.
По данным Tvil.ru, в этих городах туристы бронировали отели на период от 1,5 до 3 ночей и тратили на проживание от 1,1 до 2,1 тысяч рублей в сутки.
10 самых недорогих у туристов городов России для путешествий на Рождество:
Брянск, 1050 рублей
Самара, 1300 рублей
Чебоксары, 1450 рублей
Новосибирск, 1500 рублей
Тюмень, 1600 рублей
Новокузнецк (Кемеровская область), 1650 рублей
Волгоград, 1800 рублей
Тула, 2050 рублей
Рязань, 2070 рублей
Люберцы (Московская область), 2100 рублей.
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