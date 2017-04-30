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Новости /  Общество /  Туризм  

С 30 апреля возобновлены перевозки в Крым по "единому билету"

30 апреля 2017 10:25
148
С 30 апреля возобновлены перевозки в Крым по
Доехать можно будет из Краснодара и Анапы до семи городов полуосторова.

В Крым снова можно ездить по "единому билету". С сегодняшнего дня, 30 апреля, пассажиры смогут по одному проездному документу воспользоваться железнодорожным, автомобильным и морским транспортом. Доехать можно будет из Краснодара и Анапы до семи городов полуосторова.

Специальная программа проводится с 2014 года, напоминает телеканал "Россия 24". В прошлом году с мая по сентябрь единым билетом воспользовались более 400 тысяч человек.


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