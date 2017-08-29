Ростуризм предупредил туристов о вспышке лихорадки Денге и Чикун-гунья в Индии

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Около двухсот закончились летальным исходом. Об этом сообщило российское ведомство со ссылкой на официальных представителей здравоохранения Индии.Наиболее неблагополучная ситуация складывается в городах Бангалор, Кальтутта, Мумбаи и Ченнаи. Роспотребнадзор напоминает, что основными переносчиками лихорадок Денге и Чикун-гунья являются комары.Отмечается, что высокие температуры, влажность и проливные дожди поспособствовали распространению этих насекомых, передает Радио Маяк.