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Роспотребнадзор предупреждает об ухудшении ситуации с корью на Украине и в европейских странах, сообщается на сайте ведомства. За период с января по октябрь прошлого года заболеваемость в некоторых государствах Европы в три раза превысила уровни 2016 года.Самая сложная обстановка – в Италии, Румынии, на Украине и в Германии, отмечается на сайте. За 11 месяцев прошедшего года на Украине было зарегистрировано свыше 3 тысяч случаев заболеваний корью. Наиболее неблагополучная ситуация складывается в Ивано-Франковской, Одесской и Закарпатской областях.Роспотребнадзор усилил санитарный контроль в пунктах пропуска через государственную границу и призывает граждан учитывать информацию об уровне заболеваемости при планировании поездок, передает Радио Маяк.