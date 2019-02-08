Региональный туристический форум пройдет в Самаре 11 и 12 февраля

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Форум откроется 11 февраля в 10:30 в развлекательном комплексе KINUP.Форум проводится в 2019 году в четвертый раз в восьми российских городах при поддержке Ростуризма, а также комитетов и департаментов по туризму регионов РФ. Среди более чем 50 его участников - представители российских и зарубежных отелей, национальных офисов по туризму популярных у россиян стран, авиакомпаний, отечественных и зарубежных отельеров. Гости форума - туристические агентства, организующие отдых для жителей региона? сообщает Тнтерфакс-Поволжье.