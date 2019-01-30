Опубликован рейтинг самых безопасных стран
30 января 2019 09:41
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Исландия стала самой безопасной страной по версии журнала Global Finance, рейтинг опубликован на сайте издания.
Как отмечают журналисты, в качестве критериев для составления списка рассматривались вероятность возникновения военного конфликта, уровень экономического развития и угрозы безопасности населения, а также вероятность возникновения природной катастрофы.
В тройку лидеров рейтинга помимо Исландии вошли Швейцария и Финляндия. В топ-10 также попали Португалия, Австрия, Норвегия, Катар, Сингапур, Дания и Новая Зеландия.
Россия заняла лишь 108-ю строчку. Как утверждают авторы материала, страна характеризуется высоким уровнем преступности и угрозы миру, пишут "Известия".
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