На «Даче со слонами» в Самаре могут открыть музей
18 января 2018 11:47
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В ходе заседания облравительства 17 января был рассмотрен вопрос о музеях в Самарской области. Врио губернатора Дмитрий Азаров сообщил, что недавно к нему обратились представители общественности с просьбой рассмотреть вопрос размещения музея в здании старой дачи купца Головкина. Глава региона поручил профильному министру проработать этот вопрос и доложить об его итогах.
Напомним, знаменитая «Дача со слонами» на ул. Советской Армии 292 была построена в начале прошлого века. После революции там был госпиталь, потом детский сад, в 1929 году дачу передали «Водоканалу», который устроил в ней клуб. В 90-х здание было ограждено забором, и долгие годы туда никого не пускали.
В 2017 году на дачу начали водить экскурсии, однако внутри практически ничего нет, а здание явно нуждается в реставрации, пишет Самру.ру.
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