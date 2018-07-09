Из Самары в Абхазию в летний период начал курсировать прямой поезд

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Маршрут Время отпр. Время приб. Время в пути Самара - Сухум 17:02 19:22 50 ч. 20 мин. Сухум - Самара 23:11 02:20 51 ч. 09 мин. Пенза - Сухум 00:10 19:22 43 ч. 12 мин. Сухум - Пенза 23:11 19:21 44 ч. 10 мин.

Для обеспечения перевозок пассажиров в летний период на Куйбышевской дороге начал курсировать пассажирский поезд №487Й/488С сообщением Самара-Пенза-Сухум. Поезд отправляется из Самары 11, 14, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 28, 29 и 31 июля в 17:02 (МСК) и прибывает в Сухум в 19.22 (МСК), время в пути составляет 50 часов 20 минут. Из Сухума поезд отправляется 13, 15, 16, 18, 21, 23, 25, 26, 28 и 31 июля в 23:11 (МСК) и прибывает в Самару в 02:20 (МСК), время в пути составляет 51 час 09 минут. Основные остановки в пути следования: Сызрань, Пенза, Ростов, Туапсе, Сочи, Адлер.С учетом пожеланий пассажиров в составы включены вагоны СВ, купейные, плацкартные вагоны и вагон-ресторан. Пассажиры могут выбрать класс обслуживания и вагоны, оборудованные системами кондиционирования и био-туалетами.Приобрести проездные документы можно во всех билетных кассах дальнего следования на железнодорожных вокзалах и через интернет. Стоимость проезда формируется по системе динамического ценообразования, сообщает КбшЖД.