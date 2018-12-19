Жители региона выбрали туристическую визитную карточку Самарской области
19 декабря 2018 10:06
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Настоящей туристической жемчужиной Самарского края, обязательной для посещения всем местным жителям и гостям региона, названа гора Стрельная в селе Зольное.
Таковы результаты голосования, проведенного на платформе по взаимодействию граждан с органами власти «Вместе». Участникам опроса, в котором приняли участие более 1300 человек, предлагалось выбрать какие памятники природы и заповедные места Самарской области можно рекомендовать для посещения туристам и гостям региона.
В шорт-лист голосования вошло 10 наиболее популярных и интересных нерукотворных достопримечательностей, которые путешественники могут встретить в разных уголках нашего края.
Большинство – 21 % - участников опроса признали самым живописным и удивительны местом Самарской губернии гору Стрельную в селе Зольное. Находится эта природная достопримечательность, которая входит во все без исключения туристические путеводители по 63-му региону, на территории городского округа Жигулевск. С одной из самых высоких (375 метров) вершин Жигулевских гор открываются прекрасные панорамные виды на Волгу. Согласно преданию, в XVI-XVII веках гора Стрельная была наблюдательным пунктом для ватаг беглых крестьян, которые образовали здесь так называемую «жигулёвскую вольницу». «Жигулёвская вольница» сыграла заметную роль в истории освободительной крестьянской борьбы 1670-1671 годов и восстании под предводительством Степана Разина.
Гора Стрельная располагается на территории Жигулевского заповедника, поэтому на протяжении долгого времени попасть на ее вершину и полюбоваться ошеломительными волжскими просторами могли немногие. Официальный туристический маршрут открылся здесь лишь в 2012 году и очень быстро завоевал любовь и интерес самарцев и гостей 63-го региона.
Вторым по популярности местом среди туристов и знатоков природных красот Самарского края стало село Ширяево. Здесь для любители пеших путешествий и велопрогулок могут найти для себя много интересного: живописные пейзажи, открывающиеся с вершин Верблюжьей и Монастырской гор, загадочные штольни, ведущие в недра земли, цветущие поля и колоритной русской деревни. Памятники природы Ширяево настоящей жемчужиной самарского края считают 19% участников опроса.
Наконец, еще одной действительно уникальной достопримечательностью Самарской области, которую стоит увидеть всем гостям губернии, 14% проголосовавших назвали знаменитое Голубое озеро, расположенное в Сергиевском районе. Чтобы добраться до этого памятника природы регионального значения из Самары, туристу придется проехать ни много ни мало 150 км. Но те, кто все же преодолеют это расстояние, смогут увидеть небольшое, но поражающие своей изумрудной голубизной озеро. Оно расположено в карстовой воронке шириной всего 16 метров. Однако глубина этого озера достигает около 40 метров. Водоем подпитывается подземными серными источниками и благодаря уникальному химическому составу воды зимой не замерзает. Средняя температура Голубого озера круглый год держится на уровне 7,5 градусов Цельсия.
Итоги голосования с рекомендациями жителей региона будут переданы в Туристский информационный центр Самарской области для разработки актуальных туристических эко-маршрутов.
Фото портала "Вместе"
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