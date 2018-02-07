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Новости /  Общество /  Туризм  

Жигулевский заповедник примет участие в Международной туристической выставке МIТТ-2018

7 февраля 2018 13:27
137
Жигулевский заповедник примет участие в Международной туристической выставке МIТТ-2018
Туда съедутся представители турбизнеса со всего мира.

В марте 2018 года Жигулёвский заповедник примет участие в Международной туристической выставке МIТТ-2018. Это крупнейшее мероприятие, на которое съезжается самая масштабная аудитория представителей турбизнеса со всего мира.
МIТТ входит в пятёрку крупнейших туристических выставок планеты, сообщает сайт заповедника.
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