Власти разрешили размещать отели в аэропортах в пределах пунктов пропуска
24 июня 2018 10:38
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Глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении гостиниц транзитным пассажирам и пассажирам задержанных рейсов в пределах пунктов пропуска через госграницу.
В настоящее время перевозчик обязывается оказывать услуги по размещению в гостиницах пассажиров, чьи рейсы были задержаны или отменены. Днем отель будут предлагать тем, кто ожидает своего вылета более восьми часов, ночью — более шести часов. Теперь в действие нормы включают и транзитных пассажиров, которые следуют с пересадкой в аэропорту в течение 24 часов.
Инициатива была разработана Минтрансом. Власти заверяют, что принятие такого решения будет, ко всему прочему, способствовать развитию гостиничной деятельности для нужд транзитных пассажиров и пассажиров задержанных авиарейсов, которые уже прошли пункты пропуска через госграницу. Также, подчеркивают в кабмине, это будет способствовать развитию дополнительных видов бизнеса в аэропортах страны, пишет РБК.
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