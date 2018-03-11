Власти Калининградской области не планируют вводить курортный сбор
11 марта 2018 09:26
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Власти Калининградской области не планируют вводить курортный сбор. Глава региона Антон Алиханов заявил, что они хотят изучить опыт других субъектов РФ.
«Были у нас вначале такие мысли, но сейчас мы не хотели бы в эту программу включаться, пока не поймем, как она работает в других регионах», — приводит слова Алиханова «Федеральное агентство новостей».
Ранее губернатор Калининградской области заявил о том, что туристический поток на территорию региона в текущем году вырастет на 15–17%. Надежды на увеличение турпотока Алиханов связывает в том числе и с чемпионатом мира по футболу. Так, на матч между сборными Англии и Бельгии в Калининграде только через наземные пункты пропуска из Польши ожидается прибытие около 40 тыс. болельщиков, пишут "Известия".
Напомним, Президент России Владимир Путин подписал 30 июля 2017 года указ, позволяющий ряду регионов взимать курортный сбор с мая текущего года.
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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