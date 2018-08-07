В регионе пройдет областная военно-туристический лагерь «Самарская волна»

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Спортивно-туристский маршрут по изгибу великой Волги вокруг Жигулей ВПК Самарской области знаком уже хорошо, благодаря областному военно-спортивному лагерю «Боевая кругосветка». В этом году «ВПКашники» попробуют веслом упругость самарской волны и пройдут по р. Самара от с. Борское м.р. Борский до с. Спиридоновка м.р. Волжский 135 км.Река Самара отличается от Волги не только географическим расположением. Места тут безлюдные и тихие, по берегам мало приметных ориентиров. Вода то течет по быстринам, где могут прятаться коварные коряги-крокодилы или песчаные мели, то уходит в затяжные плесы. В любом случае советуем не убирать далеко фотоаппараты – виды вокруг потрясающие!Весь маршрут «Самарской волны» разделен на 3 части, и участники проходят его по воде на катамаранах, заходя на дистанцию поочередно – волной: кто-то начинает из Борского, кто-то из Богатого, а кто-то из с. Бариновка Нефтегорского района. Всего в лагере примут участие 12 команд ВПК из 9-ти муниципальных образований. По всему маршруту для участников проводятся учебно-тренировочные занятия. Каждый из трех отрезков пути заканчивается соревновательно-зачетной частью, где уже, преодолевая расстояние пешим порядком, участники должны показать, чему их научила «Самарская волна».Предусмотрена для военных туристов и историко-краеведческая программа: экскурсии в музеи истории с. Борское и музей Георгия Журавлева, лекции местных краеведов в с. Богатое и с. Домашка.Фото: pixabay.com