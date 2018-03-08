В Самарской Луке утверждены снегоходные маршруты для катания

Я нашел ошибку
Главные новости: 
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.
В Сергиевском районе водитель "Киа" при обгоне столкнулся на "встречке" с "Шевроле Авео", погиб ребенок
728 мужчин выстроились в поздравительную открытку на самой большой «восьмерке» в России - Чкаловской лестнице!
Нижегородцы создали самую большую "живую" открытку с 8 Марта
В настоящее время в отношении подростков и их родителей правоохранительными органами проводится проверка.
Пропавших девочек полицейские, после нескольких часов поисков, обнаружили гуляющими в торговом центре
Военнослужащие в форме «вежливых людей» и парадной одежде дарили представительницам прекрасного пола оформленные красные розы, говорили слова благодарности и разные пожелания.
Спецназ ЦВО провел в Самарской области акцию «Вам, любимые»
Служба общественного вещания (PBS) США опросила более 34 женщин, работающих в лесной службе в 13 штатах, и те рассказали, что в их ведомстве существует целая «культура сексуальных домогательств, нападений и дискриминации со стороны вышестоящих сотрудников
Глава лесной службы США ушел в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах в возглавляемом им ведомстве
Тех, кто готов делать такие подарки другим, чуть меньше — около 75%.
Большинство граждан России готовы покупать подделки оригинальных товаров, особенно одежды и обуви
Недавно в Женеве состоялась церемония вручения приза «Лучшему автомобилю Европы».
Объявлена тройка моделей-претендентов на звание «Лучшего автомобиля в мире»
Тем самым было выполнено поручение врио Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, которое он дал областному Минздраву на встрече с активом Отрадного 1 февраля. Тогда одной из жительниц города была озвучена проблема изношенности автопарка «Скорой пом
Автопарк отрадненской городской больницы пополнился новой машиной "Скорой помощи"
сегодня  Четверг, 8 марта, 22:11
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -11 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/03:
USD 56.8
0.3
EUR 70.53
0.8
Искать
Новости /  Общество /  Туризм  

В Самарской Луке утверждены снегоходные маршруты для катания

8 марта 2018 12:31
256
В Самарской Луке утверждены снегоходные маршруты для катания
Отклонение от маршрута считается административным правонарушением и ведет к наложению штрафа.

Для любителей прокатиться с ветерком по заснеженным просторам Самарской Луки национальным парком разработана сеть снегоходных маршрутов, охватывающая значительную территорию национального парка.
Исключение сделано лишь для заповедных и особо охраняемых участков Самарской Луки, являющихся убежищем для большого количества диких обитателей наших лесов: зверей и птиц.

Отклонение от маршрута считается административным правонарушением и ведет к наложению штрафа.

Условия посещения снегоходных маршрутов можно узнать по телефонам пунктов продаж путевок или в отделе туризма национального парка, пишет Самру.ру.

Краткое описание снегоходных маршрутов:

1. «Зимняя Шелехметь»
Трасса 1-го кольца маршрута: турприют «Шелехметь» - 72 кв. Торновского лесничества (гора Ош-Пандо-Нерь) - урочище Красная гора (граница 69, 63, 62, 68, 71) кв. Торновского лесничества -72 кв. Торновского лесничества (гора Ош-Пандо-Нерь).
Трасса 2-го кольца маршрута: 72 кв. Торновского лесничества (гора Ош-Пандо-Нерь - урочище Прямые Шелехметские Горы (граница 72, 73, 70, 64, 55, 54, 63, 69 Торновского лесничества) - 72 кв. Торновского лесничества (гора Ош-Пандо-Нерь) - турприют «Шелехметь».

Описание маршрута. Начало маршрута - турприют «Шелехметь», далее безостановочное движение по существующему проезду через 72 кв. Торновского лесничества (гора Ош-Пандо-Нерь) до урочища Красная гора (граница 69, 63, 62, 68, 71) кв. Торновского лесничества. Затем возврат на существующий проезд через 72 кв. Торновского лесничества (гора Ош-Пандо-Нерь) и безостановочное движение до второго кольца маршрута - урочища Прямые Шелехметские Горы (граница 72, 73, 70, 64, 55, 54, 63, 69 Торновского лесничества). Далее в обратном направлении безостановочное движение через существующий грунтовый проезд 72 кв. Торновского лесничества (гора Ош-Пандо-Нерь) до турприюта «Шелехметь». Остановка для отдыха или ночлега на обустроенной территории турприюта «Шелехметь».

2. «От Источника к Источнику»
Трасса маршрута. Турприют «Подгоры» - источник Св. Ильи Пророка - урочище Ползовая (границы 28, 27, 22, 17, 12, 11, 16, 21, 26, 34, 39, 40 кв. Подгорского лесничества) - существующий грунтовый проезд Подгоры - Ширяево (6, 1 кв. Подгорского лесничества, 34, 23, 12, 11, 4 кв. Волжского лесничества) - овраг Ширяевский - Каменная чаша - село Ширяево.
Описание маршрута. Начало маршрута - турприют «Подгоры», далее - источник Св. Ильи Пророка. Затем через урочище Ползовая на север (вдоль границ 28, 27, 22, 17, 12, 11, 16, 21, 26, 34, 39, 40 кв. Подгорского лесничества), через существующий грунтовый проезд Подгоры - Ширяево (6, 1 кв. Подгорского лесничества, 34, 23, 12, 11, 4 кв. Волжского лесничества) до Ширяевского оврага. Далее безостановочное движение по Ширяевскому оврагу к источнику Каменная чаша. Остановка для отдыха на обустроенной территории рекреационного участка.
Затем в обратном направлении безостановочное движение через Ширяевский овраг до села Ширяево.

3. «Молодецкий»
Трасса маршрута. Молодецкий курган - 26, 35, 36, 49, 50, 38, 29, 20 кв. Жигулевского лесничества - урочище Пономарев угол - граница 49, 48, 47 кв. Жигулевского лесничества и Муромского городка - урочище Прогон - Молодецкий курган
Описание маршрута. Начало маршрута - КПП Молодецкого кургана, далее по полосе дорожного отвода до северной границы села Жигули. Затем поворот на восток (35 кв. Жигулевского лесничества) и движение по существующей просеке до пересечения с просекой, идущей на север, в сторону Яблоневого оврага - движение через 50, 38, 29, 20 кв. Жигулевского лесничества. Остановка для отдыха на обустроенной территории.
Затем в обратном направлении движение до пересечения двух просек к урочищу Пономаревский Угол. Далее движение по границе 49, 48, 47 кв. Жигулевского лесничества и Муромского городка до урочища Прогон, поворот на север к границе села Жигули. Движение вдоль восточной границы села и 35 кв. Жигулевского лесничества до Молодецкого кургана.

4. «Рязанский»
Трасса маршрута. Контора Больше-Рязанского лесничества - урочище Каменное - на юг в сторону Малой Рязани - граница 14 кв. Больше-Рязанского лесничества - урочище Точильная гора - родник Студененький - контора Больше-Рязанского лесничества.
Описание маршрута. Начало маршрута - контора Больше-Рязанского лесничества, далее по полосе дорожного отвода на запад, затем поворот в урочище Каменное. Далее движение на юг до границы 14 квартала Больше-Рязанского лесничества, затем вдоль границы лесного квартала в сторону села Малая Рязань, через урочище Точильная гора до родника Студененький. Остановка для отдыха на обустроенной территории родника. Далее в обратном направлении по полосе отвода дороги Большая Рязань - Малая Рязань до конторы Больше-Рязанского лесничества.

5. «Ермаковский»
Трасса маршрута. Село Сосновый Солонец (восточная граница 30 кв. Сосново-Солонецкого уч-го лес-ва) - земли с/х назначения между 35 и 38 кв. Сосново-Солонецкого уч-го лес-ва - восточная граница 48, 49, 50 кв. Сосново-Солонецкого уч-го лес-ва - земли с/х назначения, примыкающие к северной границе села Ермаково (Схема туристического маршрута №25).
Описание маршрута. Маршрут включает в себя движение от с. Сосновый Солонец по землям сельскохозяйственного назначения вдоль восточных границ 31, 35, между 48 и 39, 49 и 40, 50 кв. Сосново-Солонецкого уч-го лес-ва до с. Ермаково. Движение в обратном направлении осуществляется по тому же маршруту.

6. «Быстрые сани»
Трасса маршрута. ТПФ (7 кв. Сосново-Солонецкого уч-го лес-ва) - граница 50, 30, 57, 58 кв. Больше-Рязанского уч-го лес-ва (Схема туристического маршрута №14).
Описание маршрута. Маршрут включает в себя движение от с. Александровка по землям сельскохозяйственного назначения вдоль восточных границ 50, 30, 57, 58 кв. Больше-Рязанского уч-го лес-ва до с. Мордово, с возможностью заезда на прилегающие территории, исключая лесопокрытые участки.
Движение в обратном направлении осуществляется по тому же маршруту.

7. «Аскульский»
Трасса маршрута. Село Сосновый Солонец - земли с/х назначения вдоль южной границы 24 кв. Сосново-Солонецкого уч-го лес-ва - с. Аскулы - земли с/х назначения, примыкающие к западной границе 32, 33, 34 кв. по Анурьевскому оврагу - с. Аскулы - с. Сосновый Солонец.
Описание маршрута. Маршрут включает в себя движение от с. Сосновый Солонец по землям сельскохозяйственного назначения вдоль южной границы 24 кв. Сосново-Солонецкого уч-го лес-ва до Анурьевского оврага, далее по оврагу вдоль западной границы 32, 33, 34 кварталов Сосново-Солонецкого уч-го лес-ва по кольцевому маршруту в с. Аскулы.

8. «Просторы Жигулей»
Трасса маршрута. КПП «Молодецкий курган» - по полям сельхозназначения между лесных кварталов 8,6,16,26,35,46 вдоль 7 кв. - КПП «Молодецкий курган».

9. «Спидвей на снегу»
Схема маршрута. г. Жигулевск (район В-3) - вдоль кв. 1,7,8,13 до кв. 20,29 и в обратном направлении.

10. «Снегоходом в Торновое»
Трасса маршрута. С. Рождествено - по полям сельхозназначения к кв. 59 - с. Торновое - между кв. 59 и 49 - пресечение кв. 34 по направлению к кв. 18 далее поля сельхозназначения близ кв. 26 и 34, пресечение кв. 50 - по полям сельхозназначения по направлению к с. Рождествено.

11. «Снежный буран»
Трасса маршрута. С. Ширяево по Ширяевскому оврагу до урочища Каменная Чаша и обратно до с. Ширяево.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
8 марта 2018  21:37
728 мужчин выстроились в поздравительную открытку на самой большой «восьмерке» в России - Чкаловской лестнице!
Нижегородцы создали самую большую "живую" открытку с 8 Марта
728 мужчин выстроились в поздравительную открытку на самой большой «восьмерке» в России - Чкаловской лестнице!   Социум
33
8 марта 2018  19:09
В настоящее время в отношении подростков и их родителей правоохранительными органами проводится проверка.
Пропавших девочек полицейские, после нескольких часов поисков, обнаружили гуляющими в торговом центре
В настоящее время в отношении подростков и их родителей правоохранительными органами проводится проверка.  Социум
245
8 марта 2018  19:04
Военнослужащие в форме «вежливых людей» и парадной одежде дарили представительницам прекрасного пола оформленные красные розы, говорили слова благодарности и разные пожелания.
Спецназ ЦВО провел в Самарской области акцию «Вам, любимые»
Военнослужащие в форме «вежливых людей» и парадной одежде дарили представительницам прекрасного пола оформленные красные розы, говорили слова... Социум
217
Весь список

Здравоохранение
8 марта 2018  11:06
В Самарской области из-за гриппа и ОРВИ были полностью закрыты 8 школ
В Самарской области из-за гриппа и ОРВИ были полностью закрыты 8 школ
В сравнении с прошлой неделей отмечается рост заболеваемости на 23,9%. Здравоохранение
217
7 марта 2018  22:30
Команда медиков готова оказать помощь спортсменам и зрителям по стандартам FIFA.
Самарские врачи сдали экзамен перед мундиалем
Команда медиков готова оказать помощь спортсменам и зрителям по стандартам FIFA.  Здравоохранение
392
7 марта 2018  19:51
Наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС.
Мобильные офтальмологические комплексы больницы Ерошевского отравляются в Жигулевск
Наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС.  Здравоохранение
191
Весь список
Новости медицины
22 февраля 2018  19:32
Папилайт Комфорт: как избавиться от бородавок и папиллом?
Папилайт Комфорт: как избавиться от бородавок и папиллом?
 Каждый третий человек сталкивается с проблемой появления бородавок и папиллом, но мало кто знает, как с ними бороться.  Новости медицины
252
31 января 2018  16:52
Поиск клиники и докторов в Израиле
Поиск клиники и докторов в Израиле
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
267
22 января 2018  17:16
Результаты медицинских анализов для взрослых и детей
Результаты медицинских анализов для взрослых и детей
 Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
542
Весь список
Туризм
8 марта 2018  12:31
В Самарской Луке утверждены снегоходные маршруты для катания
В Самарской Луке утверждены снегоходные маршруты для катания
Отклонение от маршрута считается административным правонарушением и ведет к наложению штрафа. Туризм
256
8 марта 2018  09:40
23% жителей Самары предпочитают проводить лето на русских курортах
23% жителей Самары предпочитают проводить лето на русских курортах
Многие что любят проводить лето на даче или в деревне. Туризм
350
6 марта 2018  13:38
Как можно без лишних проблем отдохнуть?
 Самое важное в жизни – научиться не только работать, но также и качественно отдыхать. Туризм
73
Весь список
Образование
7 марта 2018  14:47
Работу над стратегическими проектами участники проведут на выездной встрече.
Политех и Самарский университет организуют совместную проектно-аналитическую сессию
Работу над стратегическими проектами участники проведут на выездной встрече.  Образование
230
7 марта 2018  12:44
В учебниках русского языка учтут рекомендации экспертов Тотального диктанта Тотальный диктант состоится 14 апреля уже в 15-й раз.
В учебниках русского языка учтут рекомендации экспертов Тотального диктанта
Тотальный диктант состоится 14 апреля уже в 15-й раз. Образование
252
7 марта 2018  09:45
В Самаре стартует отбор на первый хакатон для школьников SamaraSchoolHack
В Самаре стартует отбор на первый хакатон для школьников SamaraSchoolHack
Тема хакатона – создание инструментов взаимодействия города и жителей. Образование
222
Весь список

Культура
7 марта 2018  10:29
Праздничный концерт в честь 8 Марта пройдет в Самаре в мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздничный концерт в честь 8 Марта пройдет в Самаре в мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Там же проведут мастер-классы для детей по изготовлению подарков мамам и бабушкам. Культура
257
7 марта 2018  09:49
На сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдут гастроли Московского театра «Современник»
На сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдут гастроли Московского театра «Современник»
Публике представят премьеру «Не становись чужим» и легендарные «Пять вечеров». Культура
271
6 марта 2018  19:32
Знаменитые актеры представят премьеру по пьесе английского драматурга Г.Пинтера «Не становись чужим» и легендарные «Пять вечеров» А.Володина.
В Самарском театре оперы и балета пройдут гастроли Московского театра «Современник»
Знаменитые актеры представят премьеру по пьесе английского драматурга Г.Пинтера «Не становись чужим» и легендарные «Пять вечеров» А.Володина.   Культура
349
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
345
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
691
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
677
Весь список


Видео
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
619
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
568
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1145
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
765
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
831
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
2189
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1443
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
746
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3902
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2249
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2685
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2593
Весь список

Мероприятия
В Самаре на стадионе "Локомотив" прошел товарищеский матч ветеранов "Крыльев" и сборной команды облправительства
На сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдут гастроли Московского театра «Современник»
Клуб «Треугольник» приглашает на обсуждение моноспектакля «Родимое пятно» по одноимённой пьесе Николая Коляды
Весь список
Популярное
за сегодня

Вертолет Владимира Путина улетел с площадки стадиона «Волга»

1709

Самарцы сняли на видео проезд президентского кортежа

1248

Студенческий проект "Точка Роста". Кем создан, для кого и на какие средства

771
за неделю

В среду Самарскую область должен посетить кандидат в президенты РФ и действующий президент страны Владимир Путин

4641

На стройплощадке «Самара Арены» завалился на бок автокран

3616

Константин Титов прокомментировал нелицеприятное высказывание о нем со стороны Михаила Горбачева

3117
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Март 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда