В Самарской Луке утверждены снегоходные маршруты для катания
8 марта 2018 12:31
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Для любителей прокатиться с ветерком по заснеженным просторам Самарской Луки национальным парком разработана сеть снегоходных маршрутов, охватывающая значительную территорию национального парка.
Исключение сделано лишь для заповедных и особо охраняемых участков Самарской Луки, являющихся убежищем для большого количества диких обитателей наших лесов: зверей и птиц.
Отклонение от маршрута считается административным правонарушением и ведет к наложению штрафа.
Условия посещения снегоходных маршрутов можно узнать по телефонам пунктов продаж путевок или в отделе туризма национального парка, пишет Самру.ру.
Краткое описание снегоходных маршрутов:
1. «Зимняя Шелехметь»
Трасса 1-го кольца маршрута: турприют «Шелехметь» - 72 кв. Торновского лесничества (гора Ош-Пандо-Нерь) - урочище Красная гора (граница 69, 63, 62, 68, 71) кв. Торновского лесничества -72 кв. Торновского лесничества (гора Ош-Пандо-Нерь).
Трасса 2-го кольца маршрута: 72 кв. Торновского лесничества (гора Ош-Пандо-Нерь - урочище Прямые Шелехметские Горы (граница 72, 73, 70, 64, 55, 54, 63, 69 Торновского лесничества) - 72 кв. Торновского лесничества (гора Ош-Пандо-Нерь) - турприют «Шелехметь».
Описание маршрута. Начало маршрута - турприют «Шелехметь», далее безостановочное движение по существующему проезду через 72 кв. Торновского лесничества (гора Ош-Пандо-Нерь) до урочища Красная гора (граница 69, 63, 62, 68, 71) кв. Торновского лесничества. Затем возврат на существующий проезд через 72 кв. Торновского лесничества (гора Ош-Пандо-Нерь) и безостановочное движение до второго кольца маршрута - урочища Прямые Шелехметские Горы (граница 72, 73, 70, 64, 55, 54, 63, 69 Торновского лесничества). Далее в обратном направлении безостановочное движение через существующий грунтовый проезд 72 кв. Торновского лесничества (гора Ош-Пандо-Нерь) до турприюта «Шелехметь». Остановка для отдыха или ночлега на обустроенной территории турприюта «Шелехметь».
2. «От Источника к Источнику»
Трасса маршрута. Турприют «Подгоры» - источник Св. Ильи Пророка - урочище Ползовая (границы 28, 27, 22, 17, 12, 11, 16, 21, 26, 34, 39, 40 кв. Подгорского лесничества) - существующий грунтовый проезд Подгоры - Ширяево (6, 1 кв. Подгорского лесничества, 34, 23, 12, 11, 4 кв. Волжского лесничества) - овраг Ширяевский - Каменная чаша - село Ширяево.
Описание маршрута. Начало маршрута - турприют «Подгоры», далее - источник Св. Ильи Пророка. Затем через урочище Ползовая на север (вдоль границ 28, 27, 22, 17, 12, 11, 16, 21, 26, 34, 39, 40 кв. Подгорского лесничества), через существующий грунтовый проезд Подгоры - Ширяево (6, 1 кв. Подгорского лесничества, 34, 23, 12, 11, 4 кв. Волжского лесничества) до Ширяевского оврага. Далее безостановочное движение по Ширяевскому оврагу к источнику Каменная чаша. Остановка для отдыха на обустроенной территории рекреационного участка.
Затем в обратном направлении безостановочное движение через Ширяевский овраг до села Ширяево.
3. «Молодецкий»
Трасса маршрута. Молодецкий курган - 26, 35, 36, 49, 50, 38, 29, 20 кв. Жигулевского лесничества - урочище Пономарев угол - граница 49, 48, 47 кв. Жигулевского лесничества и Муромского городка - урочище Прогон - Молодецкий курган
Описание маршрута. Начало маршрута - КПП Молодецкого кургана, далее по полосе дорожного отвода до северной границы села Жигули. Затем поворот на восток (35 кв. Жигулевского лесничества) и движение по существующей просеке до пересечения с просекой, идущей на север, в сторону Яблоневого оврага - движение через 50, 38, 29, 20 кв. Жигулевского лесничества. Остановка для отдыха на обустроенной территории.
Затем в обратном направлении движение до пересечения двух просек к урочищу Пономаревский Угол. Далее движение по границе 49, 48, 47 кв. Жигулевского лесничества и Муромского городка до урочища Прогон, поворот на север к границе села Жигули. Движение вдоль восточной границы села и 35 кв. Жигулевского лесничества до Молодецкого кургана.
4. «Рязанский»
Трасса маршрута. Контора Больше-Рязанского лесничества - урочище Каменное - на юг в сторону Малой Рязани - граница 14 кв. Больше-Рязанского лесничества - урочище Точильная гора - родник Студененький - контора Больше-Рязанского лесничества.
Описание маршрута. Начало маршрута - контора Больше-Рязанского лесничества, далее по полосе дорожного отвода на запад, затем поворот в урочище Каменное. Далее движение на юг до границы 14 квартала Больше-Рязанского лесничества, затем вдоль границы лесного квартала в сторону села Малая Рязань, через урочище Точильная гора до родника Студененький. Остановка для отдыха на обустроенной территории родника. Далее в обратном направлении по полосе отвода дороги Большая Рязань - Малая Рязань до конторы Больше-Рязанского лесничества.
5. «Ермаковский»
Трасса маршрута. Село Сосновый Солонец (восточная граница 30 кв. Сосново-Солонецкого уч-го лес-ва) - земли с/х назначения между 35 и 38 кв. Сосново-Солонецкого уч-го лес-ва - восточная граница 48, 49, 50 кв. Сосново-Солонецкого уч-го лес-ва - земли с/х назначения, примыкающие к северной границе села Ермаково (Схема туристического маршрута №25).
Описание маршрута. Маршрут включает в себя движение от с. Сосновый Солонец по землям сельскохозяйственного назначения вдоль восточных границ 31, 35, между 48 и 39, 49 и 40, 50 кв. Сосново-Солонецкого уч-го лес-ва до с. Ермаково. Движение в обратном направлении осуществляется по тому же маршруту.
6. «Быстрые сани»
Трасса маршрута. ТПФ (7 кв. Сосново-Солонецкого уч-го лес-ва) - граница 50, 30, 57, 58 кв. Больше-Рязанского уч-го лес-ва (Схема туристического маршрута №14).
Описание маршрута. Маршрут включает в себя движение от с. Александровка по землям сельскохозяйственного назначения вдоль восточных границ 50, 30, 57, 58 кв. Больше-Рязанского уч-го лес-ва до с. Мордово, с возможностью заезда на прилегающие территории, исключая лесопокрытые участки.
Движение в обратном направлении осуществляется по тому же маршруту.
7. «Аскульский»
Трасса маршрута. Село Сосновый Солонец - земли с/х назначения вдоль южной границы 24 кв. Сосново-Солонецкого уч-го лес-ва - с. Аскулы - земли с/х назначения, примыкающие к западной границе 32, 33, 34 кв. по Анурьевскому оврагу - с. Аскулы - с. Сосновый Солонец.
Описание маршрута. Маршрут включает в себя движение от с. Сосновый Солонец по землям сельскохозяйственного назначения вдоль южной границы 24 кв. Сосново-Солонецкого уч-го лес-ва до Анурьевского оврага, далее по оврагу вдоль западной границы 32, 33, 34 кварталов Сосново-Солонецкого уч-го лес-ва по кольцевому маршруту в с. Аскулы.
8. «Просторы Жигулей»
Трасса маршрута. КПП «Молодецкий курган» - по полям сельхозназначения между лесных кварталов 8,6,16,26,35,46 вдоль 7 кв. - КПП «Молодецкий курган».
9. «Спидвей на снегу»
Схема маршрута. г. Жигулевск (район В-3) - вдоль кв. 1,7,8,13 до кв. 20,29 и в обратном направлении.
10. «Снегоходом в Торновое»
Трасса маршрута. С. Рождествено - по полям сельхозназначения к кв. 59 - с. Торновое - между кв. 59 и 49 - пресечение кв. 34 по направлению к кв. 18 далее поля сельхозназначения близ кв. 26 и 34, пресечение кв. 50 - по полям сельхозназначения по направлению к с. Рождествено.
11. «Снежный буран»
Трасса маршрута. С. Ширяево по Ширяевскому оврагу до урочища Каменная Чаша и обратно до с. Ширяево.
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