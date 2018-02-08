В Самаре пройдет Региональный туристский форум

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В пятницу, 9 февраля в Самаре состоится открытие Регионального туристского форума. Форум и деловые мероприятия пройдут 9 и 10 февраля на площадке развлекательного комплекса «KINUP» (г. Самара, ул. Лесная, 23, центральный вход).Организатор форума - общество с ограниченной ответственностью «Национальная туристическая компания Интурист» при поддержке Федерального агентства по туризму и департамента туризма Самарской области.На форуме представители российских и зарубежных отелей, региональных туристских офисов, туристических и транспортных компаний встретятся с турагентствами и представителями индустрии, работающими в регионах России. В рамках форума в каждом городе пройдут выставки, презентации туристских продуктов, семинары для агентств, индивидуальные встречи с гостями.В 2018 году Региональный туристический форум проводится уже в третий раз. Самара примет эстафету от Уфы и станет главной профессиональной площадкой для общения представителей туротрасли в регионе.