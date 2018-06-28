В Самаре побили рекорд посещаемости бункера Сталина
28 июня 2018 11:21
148
В Самаре 700 человек за день посетили бункер Сталина. Об этом сообщает туристский информационный центр Самарской области.
По их словам, данную цифру зафиксировали 27 июня. Для музея это рекордная посещаемость.
Экскурсионное обслуживание в бункере Сталина в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 проводятся Туристским информационным центром Самарской области. Работает музей с 9:00 до 19:00.
Все это время экскурсии ведут на трёх языках – испанском, английском и русском. 95% экскурсантов – испаноговорящие, пишет ПроГородСамара.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
28 июня 2018 14:31
2 июля на площадке Общероссийского народного фронта эксперты и представители профильных ведомств обсудят проект пенсионной реформы, которую предлагает... Социум
24
28 июня 2018 13:56
Всего по результатам проверок в торговом центре выявили 59 нарушений. Социум
82
28 июня 2018 11:51
Нового начальника представили коллективу. Социум
141
Здравоохранение
27 июня 2018 12:16
Врачи дадут индивидуальные рекомендации. Здравоохранение
234
27 июня 2018 10:45
Речь идет о поясничной артропластике. Здравоохранение
424
27 июня 2018 09:32
Оно будет стерилизовать медицинские инструменты и белье в объеме 60000 биксов в год. Здравоохранение
316
Новости медицины
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
78
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
192
8 мая 2018 16:24Выбор роддома
Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка. Новости медицины
183
Туризм
28 июня 2018 12:27
Его участники проведут для гостей фестиваля более 40 мастер-классов по разным направлениям. Туризм
122
28 июня 2018 11:21
Рекордную цифру зафиксировали 27 июня. Туризм
147
26 июня 2018 12:36
Это миниатюрные копии деревянных наличников домов старой Самары. Туризм
516
Образование
27 июня 2018 16:31
Наибольшее количество наивысших результатов на ЕГЭ показали выпускники Самарского медико-технического лицея (5 результатов) и гимназии №1 (4 результата). Образование
435
26 июня 2018 21:10
Дмитрий Азаров также пожелал выпускникам осознанно и ответственно подойти к выбору будущей профессии. Образование
637
26 июня 2018 15:55
Новая разработка холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех позволит обеспечить производство этих высокотехнологичных приборов из отечественных... Образование
434
Культура
28 июня 2018 13:04
Она пообещала сохранить партнерские отношения со всеми крупными российскими музеями. Культура
96
28 июня 2018 09:18
Он продлится с 29 июня по 1 июля. Культура
201
27 июня 2018 21:41
Участники прошли от пл. Революции до Струковского парка. Культура
1069
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
743
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1046
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
994
Видео
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
1865
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
631
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
711
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
167
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
115
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
121
Фоторепортажи
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1118
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2409
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
106
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
495
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
782
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
950
Мероприятия