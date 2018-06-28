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Новости /  Общество /  Туризм  

В Самаре побили рекорд посещаемости бункера Сталина

28 июня 2018 11:21
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В Самаре побили рекорд посещаемости бункера Сталина
Рекордную цифру зафиксировали 27 июня.

В Самаре 700 человек за день посетили бункер Сталина. Об этом сообщает туристский информационный центр Самарской области.

По их словам, данную цифру зафиксировали 27 июня. Для музея это рекордная посещаемость.

Экскурсионное обслуживание в бункере Сталина в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 проводятся Туристским информационным центром Самарской области. Работает музей с 9:00 до 19:00.

Все это время экскурсии ведут на трёх языках – испанском, английском и русском. 95% экскурсантов – испаноговорящие, пишет ПроГородСамара.
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