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У россиян интерес к коротким поездкам на 2-4 ночи растет

26 марта 2019 12:53
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У россиян интерес к коротким поездкам на 2-4 ночи растет
Противниками поездок на 2-4 ночи с перелетом оказались 35% опрошенных.

Одним из трендов в туризме можно назвать рост интереса путешественников к коротким поездкам (на 2-4 ночи с перелетом). Сервис путешествий Туту.ру решил измерить любовь туристов к таким путешествиям. В опросе приняли участие более полутора тысяч респондентов.

В целом, большинство (65%) положительно относится к таким поездкам. Треть респондентов (29%) призналась, что с удовольствием летает, если «поймали» недорогие авиабилеты. 8% летают в короткие недорогие туры. 15% и рады бы устроить себе такой мини отпуск и куда-нибудь слетать, но пока не получается. Тех, кто любит короткие поездки, но до места добирается не на самолете, а на машине, поезде или автобусе оказалось 14%.
Противниками поездок на 2-4 ночи с перелетом оказались 35% респондентов. Из них 12% считают, что это лишняя трата денег, а 23% ответили, что предпочитают брать полноценный отпуск и отдыхать как минимум неделю.
Анализ данных по купленным на Туту.ру турам и авиабилетам подтверждает тенденцию.
«В целом, спрос на короткие туры (2-4 дня) есть. По пакетным турам на них приходится примерно 10% наших продаж. В 2018 году мы наблюдали небольшой спад популярности, но с начала этого года вновь люди начали спрашивать туры «на выходные». В основном, конечно, это путешествия по России, либо в страны без визы и с коротким перелетом: в Турцию, на Кипр. Также короткие путешествия популярны, например, среди желающих посетить Чехию, - говорит руководитель проекта «Туры» сервиса путешествий Туту.ру Анастасия Штриплинг. — Что касается авторских туров, то четверть предложений как раз рассчитана на выходные. Вероятно, их популярность в этом сегменте связана с потребностью людей как-то активно и необычно провести свой короткий уикенд, а насыщенные программы авторских туров ровно на это и направлены».

Данные опроса: Вам нравятся короткие путешествия (2-4 ночи) с перелетом?
– Да, с удовольствием летаю, если есть недорогие авиабилеты — 29%;
– Да, с удовольствием летаю, если попался недорогой тур — 8%;
– С удовольствием бы полетел, но не получается — 15%;
– Нет, это лишняя трата денег — 12%;
– Предпочитаю брать полноценный отпуск и отдыхать как минимум неделю — 23%;
– Люблю короткие путешествия, но до места добираюсь не на самолете, а на машине, поезде или автобусе — 14%.

Ранее Туту.ру выяснили, в каких странах путешественники проводят больше всего времени, а в каких, наоборот, меньше. Почти месяц в среднем путешественники проводят в Канаде и США, три недели — в Индии, Вьетнаме и Южной Корее. А самые короткие поездки (меньше недели) туристы совершают в Эстонию, Белоруссию, Финляндию, Латвию, Польшу, Румынию.


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