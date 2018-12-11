Треть туристов всё ещё пакуют чемоданы в пищевую плёнку
11 декабря 2018 11:52
125
Сервис путешествий Туту.ру спросил у путешественников: а надо ли упаковывать багаж в аэропорту или это пустая трата времени и денег (если это делать в аэропорту перед вылетом).
Поровну — примерно по 30% — голосов набрали такие варианты, как «упаковываю чемодан самостоятельно» и «никогда не упаковываю». 10% ответили, что обращаются в специализированные точки в аэропорту, а 19% респондентов признались, что действуют по ситуации.
Данные опроса «Упаковываете ли вы чемодан?»:
- 32% — да, самостоятельно в пищевую пленку или обматываю скотчем;
- 10% — да, в аэропорту за деньги;
- 8% — да, у меня есть чехол;
- 31% — нет, никогда;
- 19% — когда как.
В группе Tutu.ru в «Вконтакте» также был проведен опрос. Путешественников спросили, зачем они упаковывают (или не упаковывают) багаж?
Большинство (39%) считает, что пленка или скотч помогут сохранить чемодан в целости и сохранности (его не испачкают и не сломают). 17% верят, что упаковка нужна, чтобы из чемодана не пропали вещи. А 3% пакуют чемодан с целью узнать свою вещь на багажной ленте.
Данные опроса «Зачем вы упаковываете (или не упаковываете) багаж?»:
- 17% — чтобы не пропали вещи из чемодана;
- 39% — считают, что это сохранит чемодан в целостности (его не испачкают и не сломают);
- 3% — упаковка помогает узнать свой чемодан на ленте;
- 10% — не упаковывают, так как жалко на это времени или денег;
- 31% — не упаковывают, так как считают эту затею бессмысленной.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
11 декабря 2018 13:23
Также выход совершит Сергей Прокопьев. Социум
1
11 декабря 2018 13:07
Гостей ожидают интересные выставки, отражающие традиции чаепития и чайные церемонии. Социум
16
11 декабря 2018 12:14
В рамках мероприятия будут рассмотрены современные технологии успешных адаптивных практик. Социум
115
Здравоохранение
11 декабря 2018 13:12
В обновлённый перечень включены как новые препараты, так и дополнительные лекарственные формы. Здравоохранение
16
10 декабря 2018 17:05
В номинации «Секрет успеха – постоянство» - лучшим проектом в области развития безвозмездного регулярного донорства крови и ее компонентов признан... Здравоохранение
331
10 декабря 2018 17:00
Сегодня в пресс-центре газеты «Комсомольская правда Самара» состоялся брифинг, посвященный ситуации с заболеваемостью корью на территории Самарской... Здравоохранение
352
Новости медицины
3 декабря 2018 19:47Супер Вилитра
Левитра с Дапоксетином – индийский дженерик для улучшения эрекции и борьбы с ранней эякуляцией. Новости медицины
139
29 ноября 2018 13:16
ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
167
25 ноября 2018 11:25
Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить. Новости медицины
226
Туризм
11 декабря 2018 11:52
Своим мнением поделились более трех тысяч человек. Туризм
124
11 декабря 2018 10:37
Буквально накануне чиновники известили самарцев о приостановке отправки рейсов в Китай. Туризм
137
10 декабря 2018 10:30
15% признались, что планируют поехать в другой город или страну. Туризм
239
Образование
8 декабря 2018 19:11
В рамках МШМД пройдут деловые игры, спецкурсы, дипломатические поединки, дебаты, встречи с лучшими педагогами МГИМО. Образование
575
7 декабря 2018 11:32
Она будет рассчитана на 1200 детей. Образование
260
6 декабря 2018 14:28
Он пройдет на 15 площадках. Образование
448
Культура
11 декабря 2018 11:07
Посетителей ждут шесть кинозалов по 50 мест Культура
130
10 декабря 2018 13:18
Он открылся в третий раз. Культура
308
10 декабря 2018 12:53
В экспозиции 130 работ выдающихся русских живописцев. Культура
303
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
112
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
402
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
654
Видео
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
527
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
852
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
775
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
526
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
563
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
851
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1069
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
955
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1348
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1730
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1801
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3014
Мероприятия