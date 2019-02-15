Самарцы - в топ-10 по числу туристов и тратам на отдых в Крыму
15 февраля 2019 13:13
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Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, туристы из каких городов и регионов России приедут на отдых в Крым летом 2019 года и сколько они потратят на аренду курортного жилья.
Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Нижний Новгород, Екатеринбург и Челябинск входят в первую пятерку городов и регионов России, где популярен летний отдых в Крыму. В первой десятке российских регионов, откуда туристы едут в Крым, также Новосибирская область, Краснодарский край, Ханты-Мансийский АО, Самарская и Архангельская области.
На туристов из Москвы и Подмосковья приходится 32% от всех летних броней в Крыму, из Санкт-Петербурга - 9%, из Нижнего Новгорода и Екатеринбурга - по 3,5%, из Челябинска и Новосибирска - по 3%, из Краснодарского края - 2,5%, из Ханты-Мансийска, Самары и Архангельска - по 2% от всех броней летнего отдыха в Крыму.
По данным Tvil.ru, российские туристы бронируют летний отдых в Крыму в этом году, в среднем, на 11,5 ночей и потратят на аренду жилья 2,9 тысячи рублей на семью в сутки. Из Самары - на 10 ночей и 2,9 тысяч рублей в сутки.
Самый продолжительный летний отдых в Крыму бронируют туристы из Санкт-Петербурга и Архангельска (в среднем, 13,5 ночей), а также - из Ханты-Мансийска (13 ночей). Самый короткий летний отдых в Крыму - у туристов из Краснодарского края (в среднем, 7 ночей).
На аренду курортного жилья в Крыму больше всех потратят туристы их Москвы и Ханты-Мансийска (в среднем, 3,2 тысячи рублей в сутки), меньше всех - туристы из Архангельска (1,9 тысяч рублей в сутки) и Новосибирска (2,3 тысячи рублей в сутки).
Рейтинг подготовлен по данным броней жилья туристами для проживания с 1 июня по 31 августа 2019 года.
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