Самарский архитектор Виталий Политов разработал новый уникальный архитектурный сувенир
26 июня 2018 12:36
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Самарский архитектор, один из соавторов проекта taburent.ru Виталий Политов разработал новый уникальный самарский сувенир – миниатюрные копии деревянных наличников домов старой Самары.
В 1782 году Самара получила свой первый регулярный план. До этого момента застройка города производилась довольно стихийно и практически сводилась к размещению нескольких десятков небольших кварталов, вытянувшихся вдоль волжского берега.
Вместе с регулярным планом были установлены правила сооружения казенных (гражданских) домов по «примерным фасадам», утвержденным губернатором.
Лишь в 1888 году выходит указ, по которому разрешалось сооружать в городах частные строения, «коих фасады отступают от образцовых чертежей».
Для Самары это означало строительство деревянных и каменно-деревянных зданий народной архитектуры. Вчерашние крестьяне во многом стали определять жизнь и быт губернской Самары.
Одним из примеров такой застройки может являться дом, расположенный по адресу: г.Самара, ул. Галактионовская (Троицкая), 84.
Деревянные наличники этого дома, а также дома Маштакова, расположенного на ул. Самарская 207, воссоздает на архитектурных открытках Виталий Политов.
Увидеть сувенир своими глазами можно на выставке «Архитектурная открытка» в Доме архитектора (Самара, Чапаевская, 210) ежедневно с 13.00 до 22.00, сообщает пресс-служба облправительства.
Выставка встречает гостей с 18 июня. Гости города с интересом знакомятся с архитектурой Самары XIX – XXI вв., с изобразительным и декоративно-прикладным творчеством местных архитекторов, дизайнеров и художников.
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