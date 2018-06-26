Самарский архитектор Виталий Политов разработал новый уникальный архитектурный сувенир

50

Самарский архитектор, один из соавторов проекта taburent.ru Виталий Политов разработал новый уникальный самарский сувенир – миниатюрные копии деревянных наличников домов старой Самары.В 1782 году Самара получила свой первый регулярный план. До этого момента застройка города производилась довольно стихийно и практически сводилась к размещению нескольких десятков небольших кварталов, вытянувшихся вдоль волжского берега.Вместе с регулярным планом были установлены правила сооружения казенных (гражданских) домов по «примерным фасадам», утвержденным губернатором.Лишь в 1888 году выходит указ, по которому разрешалось сооружать в городах частные строения, «коих фасады отступают от образцовых чертежей».Для Самары это означало строительство деревянных и каменно-деревянных зданий народной архитектуры. Вчерашние крестьяне во многом стали определять жизнь и быт губернской Самары.Одним из примеров такой застройки может являться дом, расположенный по адресу: г.Самара, ул. Галактионовская (Троицкая), 84.Деревянные наличники этого дома, а также дома Маштакова, расположенного на ул. Самарская 207, воссоздает на архитектурных открытках Виталий Политов.Увидеть сувенир своими глазами можно на выставке «Архитектурная открытка» в Доме архитектора (Самара, Чапаевская, 210) ежедневно с 13.00 до 22.00, сообщает пресс-служба облправительства.Выставка встречает гостей с 18 июня. Гости города с интересом знакомятся с архитектурой Самары XIX – XXI вв., с изобразительным и декоративно-прикладным творчеством местных архитекторов, дизайнеров и художников.