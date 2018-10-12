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Новости /  Общество /  Туризм  

Самарские клиенты «Натали Турс» начали обращаться за компенсацией за несостоявшиеся туры

12 октября 2018 10:00
122
Самарские клиенты «Натали Турс» начали обращаться за компенсацией за несостоявшиеся туры
Сумма требований в целом достигла 16,8 млн рублей.

Самарские клиенты «Натали Турс» начали обращаться за компенсацией за несостоявшиеся туры.
Как сообщили «СО» ОНЛАЙН» в компании «Ингосстрах», в Самарской области за причитающимися выплатами уже обратилось 153 клиента с общей суммой требований в 16,8 млн рублей.

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