Самарская область - в топ-40 регионов туризма-2018 в России
1 февраля 2019 09:09
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Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг популярных у туристов городов и регионов России по итогам 2018 года.
В топ-20 популярных туристических направлений России в прошлом году вошли Москва (более 23,5 млн туристов), Краснодарский край (более 17 млн туристов), Подмосковье (15 млн), Санкт-Петербург (8,5 млн), Крым (6,8 млн), Приморье (более 5 млн), Владимирская область (более 5 млн), Ярославская область (3,8 млн), Татарстан (3,4 млн), Тюменская область (3,1 млн), Ленинградская область (3 млн), Вологодская область (2,9 млн), Башкирия (более 2,5 млн), Калужская область (более 2,5 млн), Алтайский край (2,2 млн), Астраханская область (2,1 млн), Республика Горный Алтай (2,1 млн), Иркутская область (более 1,6 млн), Калининградская область (более 1,5 млн) и Ставропольский край (1,5 млн).
В 2018 году Самарскую область посетили более 800 тысяч туристов.
По данным ТурСтат, Ленинградская область (+50% к 2017 году), Крым (+28%) и Приморье (+20%) показали самые высокие темпы роста туризма в прошлом году.
Рейтинг составлен по результатам анализа статистики внутреннего и въездного туризма в городах и регионах России в 2018 году.
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