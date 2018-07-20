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Самара вошла в топ-5 городов для ностальгического туризма по итогам ЧМ-2018

20 июля 2018 13:18
97
Самара вошла в топ-5 городов для ностальгического туризма по итогам ЧМ-2018
Рейтинг подготовлен по результатам опроса туристов в социальных сетях.

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru составил топ-10 городов для ностальгического туризма по итогам Чемпионата мира-2018 по футболу и выявил города ЧМ-2018, в которые туристы хотели бы вернуться больше всего.

Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Москва и Самара названы туристами городами ЧМ-2018, в которые хотелось бы вернуться в первую очередь.

По результатам соцопроса Tvil.ru, Самара набрала 7% голосов туристов, Москва - 9%, Казань - 11%, Санкт-Петербург - 23%, а Сочи - 30%.

В первую десятку городов ЧМ-2018, куда хотели бы вернуться, также вошли Нижний Новгород, Калининград и Ростов-на-Дону - по 5% голосов; Екатеринбург - 4% и Волгоград - 2%

Более 3 миллионов человек посетили матчи ЧМ-2018 в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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Комментарии



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