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Новости /  Общество /  Туризм  

Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в ПФО

29 октября 2018 09:48
193
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в Приволжском федеральном округе
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году.

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные у туристов города Приволжского федерального округа (ПФО) в 2018 году.

Казань, Нижний Новгород, Самара, Саратов и Уфа вошли в первую пятерку городов Приволжья по популярности у туристов, путешествующих самостоятельно в этом году.

По данным Tvil.ru, в этом году туристы останавливаются в Самаре в среднем на 2,5 ночи и тратят на аренду жилья 2,4 тысячи рублей в сутки.

Дешевле всего в Приволжье проживание туристам обошлось в Саратове, дороже всего - в Казани.

Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году.
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