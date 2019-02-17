С 17 февраля вступает в силу соглашение об отмене виз между Россией и ОАЭ
17 февраля 2019 10:42
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Теперь для посещения Эмиратов необходимо только иметь на руках действующий заграничный паспорт.
Ранее граждане России могли оформить визу по приезде в аэропорт ОАЭ, передает Радио Маяк.
Фото: pixabay.com
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