Россиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центров
27 июля 2018 09:57
126
Введение обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами (ВЦ) на территории России, может привести к их закрытию и появлению огромных очередей в консульствах, сообщила в четверг "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
"Сегодня в России работают шесть компаний, управляющих визовыми сервисными центрами под брендами VFS Global, GVCW - СВЦ Греции, VMS - Италия, BLS - Испания, Индия, TLS - Великобритания, Швейцария, Бельгия, Pony Express. Сведения о каждой содержатся в госреестре юридических лиц и опубликованы в открытых источниках", - сказала Тюрина.
По ее словам, предложение о внесении изменений в ФЗ-114 "О порядке выезда и въезда в РФ" поступило на прошлой неделе от депутатов "Единой России". Поправки предполагают возложение на МИД России функции по обязательной аккредитации всех компаний, оказывающих россиянам посреднические услуги при оформлении виз.
Для получения аккредитации будет необходимо наличие у оператора филиалов (представительств) не менее чем в 20 субъектах РФ, а максимальная доля иностранного участия в уставном капитале не должна превышать 20%. Также обязательно наличие у заявителя технических средств для обработки конфиденциальной информации (в том числе биометрических персональных данных), сертифицированных в соответствии с законодательством РФ. Кроме того, требуется не менее чем трехлетний опыт работы в сфере сбора и обработки документов для получения визы от имени дипломатических миссий и консульских представительств.
"Критерии выдачи аккредитации сейчас таковы, что ни один из действующих операторов ВЦ получить ее не сможет. Как минимум, по одному пункту - доля иностранного участия в уставном капитале - ни одна из них не пройдет предлагаемую аккредитацию МИД. Всем иностранным дипмиссиям в России придется либо срочно менять сервис-провайдеров, либо приостанавливать деятельность визовых центров", - отметила Тюрина.
По ее словам, ни одна российская фирма в принципе не сможет соответствовать всем требованиям законопроекта. Предложенные депутатами поправки в случае их принятия поставят в патовую ситуацию не только сервис-провайдеров визовых центров, но и иностранных дипломатов. Посольствам и консульствам будет проще закрыть визовые центры в России, чем найти подрядчиков, отвечающих новым требованиям закона, пишет "Интерфакс".
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
27 июля 2018 12:59
В региональную Службу судебных приставов обратилось свыше 1220 человек. Социум
22
27 июля 2018 12:38
Больше всего за свою работу просят мастера из Владивостока и Москвы. Социум
62
27 июля 2018 12:27
Подводятся итоги работы силовых служб на ЧМ-2018. Социум
75
Здравоохранение
26 июля 2018 18:58
По ее словам, в регионе уже существует трехуровневая гериатрическая служба. Она включает 22 амбулаторных кабинета, 225 стационарных коек и специализированный... Здравоохранение
214
26 июля 2018 18:20Татьяна Некипелова: "Мы провели анкетирование среди населения района, выяснили, какие плюсы и минусы в работе медучреждений видят жители"
Председатель общественного совета Большеглушицкого района Татьяна Некипелова на стратегической сессии "Сбережение народа" выступила с... Здравоохранение
224
26 июля 2018 18:01
Еще одна очень важная задача - трудоустройство инвалидов. Здравоохранение
181
Новости медицины
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
188
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
514
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
351
Туризм
27 июля 2018 09:57
Критерии выдачи аккредитации, которую предлагают ввести депутаты, таковы, что ни один из действующих визовых центров ее получить не сможет. Туризм
125
24 июля 2018 11:40
Рейтинг подготовлен по данным броней жилья туристами в частном секторе. Туризм
246
23 июля 2018 09:13
Сейчас в "Натали Турс" осталось порядка 15 сотрудников, остальные уволены. Туризм
312
Образование
27 июля 2018 09:16
Необычная находка была обнаружена во время экспедиции первой полевой геолого-палеонтологической школы. Образование
922
26 июля 2018 18:31Работа учителем английского в Китае
В последние годы все большую популярность обретает работа учителем английского в Китае . Чем же эта страна так привлекает, и какие преимущества есть в этой... Образование
52
26 июля 2018 14:43
В конкурсе могут принять участие сотрудники как Самарского политеха, так и других вузов, научных объединений, компаний. Образование
193
Культура
27 июля 2018 11:37
В их числе танцы, шоу барабанов, мастер-классы. Культура
88
25 июля 2018 10:58
Он состоится в Красноярском районе. Культура
430
24 июля 2018 09:22
Мероприятие состоится в сквере имени поэта. Культура
294
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
915
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1159
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1176
Видео
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
300
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
375
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
838
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
652
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
678
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
848
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1315
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1251
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2963
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2033
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3190
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
500
Мероприятия