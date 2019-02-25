Повышение мастерства экскурсоводов Самарской области проведут на базе Самарской духовной семинарии

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26 февраля в 12.00 в актовом зале Самарской духовной семинарии (г. Самара, ул. Радонежская, 2) состоится презентация курсов повышения квалификации представителей туристических компаний и экскурсоводов по образовательной программе «Теория и методика организации и проведения экскурсий «Православные святыни Самарского края» (далее — программа), которые впервые организованы в Самарской области.В настоящее время изменились требования к профессиональной подготовке представителей туристических компаний и экскурсоводов. Представители туристических компаний и экскурсоводы на православных маршрутах обязаны владеть соответствующей этикой поведения, высокой гуманитарной культурой и знанием церковных традиций, а также должны обладать исторической и искусствоведческой подготовкой, определенным тактом в подаче информации, иметь глубокие и достоверные знания о достопримечательностях культурного и исторического наследия Самарской области, а также уметь правильно и доступно доносить до слушателя информацию о православных святынях Самарского края. Возникла необходимость в подготовке представителей туристических компаний и экскурсоводов для качественного обеспечения православных духовно-просветительских туров на территории Самарской области.Учредители курсов: Самарский епархиальный церковно-исторический музей при поддержке департамента туризма министерства культуры Самарской области и Самарской митрополии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).В ходе обучения слушатели курсов получат знания в области православного вероучения; смыслового значения богослужений и Таинств Русской Православной Церкви; православных традиций, уклада жизни и смыслового значения праздников, смогут правильно ориентироваться в основах иконографии; архитектурных формах и стилях церковного зодчества Русской Православной Церкви.По итогам обучения выдается сертификат об окончании курсов и проводится аккредитация представителей туристических компаний и экскурсоводов, предоставляющая право проведения духовно-просветительских туров и экскурсий в православных храмах, монастырях и иных объектах культа на территории Самарской митрополии.В презентации открытия курсов примут участие заместитель председателя Правительства Самарской области А.Б.Фетисов, митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий, врио министра культуры Самарской области С.В.Филиппов, заместитель министра - руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области М.В.Мальцев, сообщает пресс-служба облправительства.