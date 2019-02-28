Повышение мастерства экскурсоводов Самарской области пройдет на базе Самарской духовной семинарии

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26 февраля в Самарской духовной семинарии состоялась презентация курсов повышения квалификации представителей туристических компаний и экскурсоводов по образовательной программе «Теория и методика организации и проведения экскурсий «Православные святыни Самарского края», которые впервые организованы в Самарской области.В презентации открытия курсов приняли митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий, врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, заместитель министра - руководитель департамента туризма Михаил Мальцев.«Корни любого народа связаны с верой. Это объединяющий фактор. Это очень важный момент, чтобы люди больше знали об истоках своего народа, а значит и берегли национальное наследие, сохраняли традицию», — с такими словами к присутствующим обратился митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.Департамент туризма министерства культуры Самарской области планомерно проводит работу по развитию религиозного туризма в Самарской области. Ранее Самарская область вошла в проект «Святыни России», Правительством Самарской области в лице департамента туризма было подписано Соглашение о сотрудничестве с Самарской епархией Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) и издан каталог «Святыни земли Самарской».Интерес к теме развития православной культуры и религиозного туризма продолжает расти, и такие туры востребованы в Самарской области.В настоящее время изменились требования к профессиональной подготовке представителей туристических компаний и экскурсоводов. Представители туристических компаний и экскурсоводы на православных маршрутах обязаны владеть соответствующей этикой поведения, высокой гуманитарной культурой и знанием церковных традиций, а также должны обладать исторической и искусствоведческой подготовкой, определенным тактом в подаче информации, иметь глубокие и достоверные знания о достопримечательностях культурного и исторического наследия Самарской области, а также уметь правильно и доступно доносить до слушателя информацию о православных святынях Самарского края.В ходе обучения слушатели курсов получат знания в области православного вероучения; смыслового значения богослужений и Таинств Русской Православной Церкви; православных традиций, уклада жизни и смыслового значения праздников, смогут правильно ориентироваться в основах иконографии; архитектурных формах и стилях церковного зодчества Русской Православной Церкви.Елена Деева, хранитель фондов Самарского епархиального исторического музея, преподаватель Самарской духовной семинарии: «Таких программ больше, во всяком случае, в России, мы не видели. Мы считаем, что это первый такой проект, который может быть полезен и другим регионам».По итогам обучения выдается сертификат об окончании курсов и проводится аккредитация представителей туристических компаний и экскурсоводов, предоставляющая право проведения духовно-просветительских туров и экскурсий в православных храмах, монастырях и иных объектах культа на территории Самарской митрополии, сообщает пресс-служба облправительства.