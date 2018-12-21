Посольство США анонсировало подорожание туристических виз для россиян
21 декабря 2018 10:48
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В 2019 году граждане России, желающие получить многократную американскую визу, должны будут заплатить $303 вместо $160. Кроме того, туристы лишатся возможности повторно получить подобную визу без собеседования
Россияне с начала 2019 года будут платить дополнительный сбор за выдачу многократной визы для деловых или туристических поездок в США. Об этом сообщается на сайте посольства и консульств США в России.
Отмечается, что если турист намерен получить однократную визу сроком до одного года, то ему нужно будет заплатить $160. Если же он собирается получить многократную визу сроком до трех лет, ему необходимо будет доплатить еще $143. В посольстве указывают, что сборы основаны на «взаимности» — Россия взимает такой же сбор с американских туристов для получения аналогичной визы.
Ранее российские граждане могли повторно подать заявление на получение многократной визы без прохождения процедуры собеседования — для этого заявление о продлении визы можно было отправить в посольство через логистического оператора Pony Express. Однако с начала 2019 года этот механизм перестанет работать. «В случае отказа [пройти собеседование] вы автоматически получите однократную визу со сроком действия до одного года», — указывают в посольстве.
После того как власти России в 2017 году приняли решение сократить количество сотрудников посольств США в стране до 455 человек, у россиян, желающих выехать в Штаты, стали возникать проблемы с получением виз. Действия Москвы стали ответом на высылку российских дипломатов из США, сокращение уравняло число американских сотрудников с количеством работников российской дипмиссии в Штатах, пишет РБК.
pixabay.com
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