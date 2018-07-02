Перелеты за границу подорожали на 14%
2 июля 2018 10:54
140
Стало известно, на сколько увеличилась цена на перелеты из России за рубеж. Так, во втором квартале текущего года перелеты подорожали на 14 %, а цены на авиасообщение по стране выросли на 7 %, сообщает ФедералПресс.
Согласно данным сервиса путешествий OneTwoTrip, средняя стоимость перелета за границу, посчитанная на основе билетов эконом-класса туда-обратно для взрослого пассажира, выросла с 19 тыс 670 рублей до 22 тыс 415 рублей. Также OneTwoTrip проанализировал изменение цен на авиабилеты внутри страны. Рейсы подорожали до 11 тыс 215 рублей.
Аналитики посчитали, что во втором квартале изменение стоимости билетов на внутренних направлениях оказалось менее существенным, а вот билеты на зарубежные рейсы подорожали почти в три раза сильнее. В связи с этим происходит замедление динамики продаж на международных направлениях.
Также названы зарубежные направления, которые стали самыми популярными среди самостоятельных путешественников. На первом месте расположилась Италия. За ней следом идут Испания, Германия, Франция, Турция, Чехия, Великобритания, Греция и США.
Как пишет «Реальное время», продажи билетов на авиаперелеты по стране выросли на 18%. А на перелеты за рубеж – уменьшились на 5 %. Отмечается, что стоимость билетов с прошлого года не менялась.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
2 июля 2018 11:59
Неожиданным лидером в Самаре стали таксы. Социум
50
2 июля 2018 09:43
Приставы проверили свыше 40 маломерных судов. Социум
137
2 июля 2018 08:53
Мероприятие организовано совместно с Общественным советом. Социум
138
Здравоохранение
1 июля 2018 15:10
Особенно подвержены тепловым ударам пожилые люди, дети и люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания. Здравоохранение
368
30 июня 2018 19:02
Из них 94 — иностранные граждане. Здравоохранение
581
29 июня 2018 18:43
В Самарской области работают 19 центров здоровья. Здравоохранение
372
Новости медицины
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
133
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
207
8 мая 2018 16:24Выбор роддома
Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка. Новости медицины
203
Туризм
2 июля 2018 10:54
Названо самое популярное направление. Туризм
140
2 июля 2018 09:00
Таким образом правительство намерено стимулировать въездной турпоток. Туризм
173
30 июня 2018 09:36
Туроператор объяснил свое решение низкими финансовыми показателями чартеров, на которые сейчас приходится 20–30% от общего числа программ компании. Туризм
371
Образование
2 июля 2018 10:39
В этот раз копилка вуза пополнилась на 41 выдающегося выпускника. Образование
122
29 июня 2018 15:25
В Большом Кремлевском дворце Президент России лично поздравил выпускников с окончанием обучения и сказал напутственные слова. Образование
316
27 июня 2018 16:31
Наибольшее количество наивысших результатов на ЕГЭ показали выпускники Самарского медико-технического лицея (5 результатов) и гимназии №1 (4 результата). Образование
618
Культура
29 июня 2018 13:18
Праздник состоится в парке Гагарина. Культура
387
29 июня 2018 11:54
Музыканты поддержат гостей и жителей города, направляющихся посмотреть матчи 1/8 финала Чемпионата Мира по футболу. Культура
436
28 июня 2018 13:04
Она пообещала сохранить партнерские отношения со всеми крупными российскими музеями. Культура
309
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
764
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1057
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1017
Видео
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
1512
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2045
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
717
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
805
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
221
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
156
Фоторепортажи
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
1540
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1343
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2549
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
137
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
517
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
806
Мероприятия