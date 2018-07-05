Оператор «Натали Турс» аннулирует все, в том числе уже оплаченные туры
5 июля 2018 09:54
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Оператор «Натали Турс» аннулирует все, в том числе уже оплаченные туры. Об этом сообщил президент компании Владимир Воробьёв. Он оценил убыток, полученный во втором квартале этого года в 8-10 миллионов рублей.
По словам Воробьёва, об остановке деятельности компании речи не идёт, туроператор рассчитывает с октября возобновить продажи, передает Эхо Москвы.
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